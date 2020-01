Depuis la prison, Grenade annonce son départ de l'UFDG : ''ce parti m’a trahi et abandonné"

C’est une exclusivité de depecheguinee. L’opposant Boubacar Diallo, alias Grenade, accusé par les autorités d’être “le bras armé de l’UFDG et cerveau des tueries” lors des manifestations politiques en haute banlieue de Conakry, a claqué la porte du principal parti de l’opposition. Depuis donc sa cellule de la Maison centrale, au cœur de Kaloum, Boubacar, condamné en mars dernier était poursuivi pour « tentative d’assassinat, port illégal d’armes de guerre et de minutions ».

« Je démissionne de l’UFDG. Je ne suis plus militant de ce parti qui m’a trahi et abandonné. Depuis mon arrestation jusqu’à nos jours, aucun cadre de l’UFDG ne m’a rendu visite. Aucun cadre du parti n’a assisté à mon procès. L’UFDG n’a jamais payé une seule de mes nombreuses ordonnances. Ce parti que j’ai servi au prix de ma vie n’a aucune considération pour ma modeste personne. Si je suis en prison aujourd’hui, c’est par ce que j’ai servi l’UFDG », lâche Grenade, cité par depecheguinee. Non sans inviter les jeunes de l’Axe à renoncer à la violence

« Je m’adresse aujourd’hui à mes amis de l’axe. Arrêtez toutes les violences aux ordres de l’UFDG, parce que Cellou Dalein et ses cadres du parti ne seront jamais reconnaissants envers vous. Prenez l’exemple sur moi. Je ne pouvais jamais imaginer que le parti dirigé par Cellou Dalein pouvait me récompenser de la sorte. Je suis à la Maison centrale. Je gagne difficilement à manger. Et quand je tombe malade, l’UFDG ne paie pas mes médicaments. C’est vous qui serez tués, frappés, et emprisonnés. Alors, refusez toutes les manipulations, sinon nous serons les grands perdants », insiste-t-il.

Elisa CAMARA