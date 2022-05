Depuis sa cachette, Oumar Mariko parle à Mediaguinee : « je n’ai pas bougé du Mali »

[EXCLUSIF]-Enfin on a les nouvelles du président de parti SADI [Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance], Dr Oumar Mariko, qui est sorti de sa cachette et a parlé pour rassurer ses militants et sympathisants ainsi que l’opinion nationale et internationale.

Depuis plus d’un mois vingt cinq jours, l’on n’a pas eu des nouvelles de Oumar Mariko qui s’est caché après que des agents des forces maliennes de sécurité se sont présentées à son domicile le 4 avril 2022 dans l’après-midi, à Bamako.

Personne ne connaît où il est, ni sa famille politique et biologique. Tout le monde avait eu peur de ce qui ait pu arriver à l’opposant historique du Mali.

Joint au téléphone par Mediaguinee, le président du parti SADI a rassuré dimanche le peuple malien en ces Termes: « Je ne suis ni mort, ni malade, ni arrêté. Je garde un moral d’acier. Je suis au Mali. Je n’ai pas bougé du territoire malien. Le Mali est un pays vaste. Le combat continue ».

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako

+22391895637