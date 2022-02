Dérives dans la presse: le PG appelle les procureurs d’instance à se bouger « dès que la HAC finira l’examen »

Après le communiqué de la Haute autorité de la Communication (HAC) hier lundi 21 février, par rapport aux manquements professionnels au niveau des médias guinéens, le procureur général (PG) près la Cour d’appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, lors d’une conférence de presse qu’il a animée, ce mardi 22 février 2022, dans la salle audience de la Cour, a pris des décisions importantes contre les personnes qui se hasarderaient à telles pratiques.

« Vous savez, dit-il, ils vont dire, il a commencé à s’attaquer aux journalistes, mais il ne s’attaque pas aux journalistes, il sattaque plutôt aux pratiques malsaines journalistiques.

« Le travail d’un journaliste , c’est d’informer avec toute d’objectivité. Tu ne dois même pas être inquiété en raison de son opinion. Non. Un journaliste peut critiquer, mais ça ne doit porter atteinte à la liberté, ça ne pas appeler à l’insurrection, ça ne doit pas appeler à la haine. C’est pourquoi le parquet prend des décisions par rapport aux dérapages des médias pour l’ouverture d’information judiciaire sur les faits d’infractions commises par voie de presse. Le parquet général dans l’exercice de ses missions de ministère public, dans l’intérêt de la société réaffirme son attachement à la protection de la liberté de la presse à travers le respect de l’article 1er de la loi L/2010/02/CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse et révisant la loi organique L/91 005 CNT du 23 décembre 1991. Il rejette toutes formes de poursuites tendant à entraver aux droits d’information, de diffusion, de possession, d’exploitation d’une entreprise de presse, ainsi que de la pluralité des idées et d’opinions », a fait savoir Alphonse Charles Wright.

En revanche, poursuit-il, « dans le cadre de la protection de la paix publique, de la sécurité publique et de l’ordre public, le parquet général s’oppose conformément à l’article 1er alinéa 2 et 3 de la loi sur la liberté de la presse au sens duquel tout citoyen guinéen bénéficie de la liberté d’information et d’expression, tirée de la déclaration universelle de l’homme et du citoyen sous réserve du respect de l’éthique, de la déontologie, de la dignité humaine et des droits de la personne, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinions, à la propagation des dérives constatées dans certaines presses par la Haute autorité de la Communication ( HAC) conformément à la procédure de poursuite des délits, des contraventions et des crimes commis par voie de presse prévus et définis par les articles 128, 129, 130, 131, 132 et suivants de la loi sur la liberté de la presse, le procureur général instruit les procureurs d’instance à se saisir de ces faits répréhensibles dès que la HAC finira l’examen de la responsabilité professionnelle des intéressés, conformément à la loi. », a-t-il précisé.

Pour finir, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry d’ajouter ceci: « les faits dénoncés peuvent sur le coup des articles 18, 99, 105, 106 de la loi sur la loi sur la liberté de la presse, le procureur général attache du prix à l’exécution des présentes décisions dans l’intérêt de la société et de la paix publique. Toutes les personnes dont la HAC a relevé des cas de dysfonctionnement, nous attendons que la HAC finisse son travail, mais il y aura des poursuites judiciaires contre les personnes dont la responsabilité professionnelle sera engagée qui est d’ailleurs corrélative à la responsabilité pénale. »

Mamadou Yaya Barry

