Dernière manif du FNDC à Labé : les organisateurs parlent de plus de 25 mille personnes mobilisées

L’antenne régionale du front national pour la défense de la constitution (FNDC) de Labé a battu le pavé ce jeudi, 12 mars, dans la cité sainte de Karamoko Alpha. Du carrefour Hoggo-M’bouro en passant par Daka carrefour bilaly, stade régional rue des banques et Hoggo-M’bouro, les opposants à nouvelle constitution scandaient des slogans comme ‘’A bas la nouvelle constitution ; A bas le gouverneur Madifing Diané… ‘’

Arrivé au point de chute aux environs de 14 heures, Younoussa Baldé a justifié ce nouvel itinéraire en ces termes : « L’itinéraire d’aujourd’hui est Hoggo-M’bouro, Tata, Daka, carrefour bilaly, stade régional, rue des banques et puis Hoggo-M’bouro. On a justifié cet itinéraire à travers l’ardeur du soleil. D’habitude, on va jusqu’à chez Alimou Yali mais aujourd’hui, nous avons voulu facilité la tâche aux marcheurs et encore une fois éviter le quartier administrative qui était militarisé aujourd’hui encore. Puisque nous, nous sommes attachés à la paix. Nous n’avons pas voulu nous livré à la provocation des autorités régionales qui avaient sorties des bérets rouges dans tout le quartier administratif. Mais présentement, nous allons jouir de nos droits », affirme Younoussa Baldé.

Poursuivant, il a laissé entendre que plus de 25 mille manifestants ont répondu à leur appel. « Nous estimons au minimum que nous avons mobilisés 25 mille personnes aujourd’hui. Pourtant on a eu qu’un petit temps de préparation, c’est seulement hier nuit que nous avons entrepris une communication par rapport à la marche d’aujourd’hui. Donc, nous nous préparons pour la semaine prochaine encore », renchérie notre interlocuteur.

Plus loin, le premier responsable des jeunes du bureau fédéral de l’UFDG de Labé est très satisfait de la mobilisation. « Nous sommes très satisfaits de la mobilisation d’aujourd’hui. Nous remercions les populations de Labé et nous les demandons de poursuivre le combat jusqu’à ce qu’il y est gain de cause. Vous savez que les revendications du FNDC sont connues de tous. Alpha Condé doit renoncer définitivement à son projet de nouvelle constitution et au 3è mandat. Et maintenant, il y a aussi le problème du fichier électoral qu’il veut imposer au peuple de Guinée. Nous allons nous battre jusqu’à ce qu’on enterre cette mascarade électorale. S’il y aura des élections, ça sera les législatives et les présidentielles. Nous demandons également la libération de tous les détenus victimes des kidnappings et des arrestations arbitraires », réclame l’opposant.

A noter que dans cette manifestation qui s’est terminée sans incident, les grognards réclamaient également le départ du gouverneur de région, Madifing Diané.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83