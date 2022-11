Dernière minute: l’audience de Ibrahima Kassory Fofana renvoyée au mardi 22 novembre pour une double audience (CRIEF et Cour Suprême)

Initialement programmée ce lundi 21 novembre, l’audience de l’ancien Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana devant la chambre de l’instruction de la Cour des Répressions des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) n’aura finalement pas lieu aujourd’hui, à cause du symposium organisé pour le décès d’un Greffier.

Et cette décision de renvoi des audiences concerne tous les dossiers programmés du ressort de la Cour d’Appel de Conakry, nous apprend-on.

Selon l’un des avocats de Dr Ibrahima Kassory Fofana, si l’audience se tient ce mardi 22 novembre, il sera entendu par la chambre de l’instruction de la Cour des Répressions des Infractions Economiques et Financières, pour son interrogatoire supplémentaire, à 10 heures.

Il faut également rappeler que Aly Touré avait annoncé il y a un (1) mois environ qu’il détiendrait des nouveaux éléments par rapport aux détournement des deniers publics dans la procédure qui oppose l’ancien Premier Ministre à l’État Guinéen.

Par ailleurs, il y aura également une autre procédure concernant Kassory Fofana devant la Cour Suprême, à 13 heures, par rapport à sa mise en liberté ordonnée par la chambre de l’instruction mais contestée par le Procureur Général, Aly Touré qui avait interjeté appel.

Mamadou Yaya Barry