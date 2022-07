Mamou : des armes volées dans le magasin scellé du Tribunal ?

Depuis plusieurs heures, les rumeurs font cas du vol d’armes et beaucoup d’objets dans le magassin scellé du tribunal de prémière instance (TPI) de Mamou. Une rumeur confirmée ce mercredi par le procureur près le TPI de Mamou lors d’un point de presse qui s’est tenu dans son bureau ce matin.

Dans ses propos, Souleymane Kouyaté procureur près le tribunal de prémière instance de Mamou indique qu’il y a eu bien sûr vol.

Une enquête, ajoute-t-il, est déjà ouverte par son parquet contre les agents de garde et d’autres personnes.

« Nous avions constaté hier qu’il ya eu vol dans nos magasins de scellé et plusieurs objets ont été emportés. Nous sommes en train d’evaluer qu’est-ce qui a été pris afin que nous soyons au même niveau d’information. Une enquête aussi est ouverte contre les agents de garde et contre même certaines personnes qui feront objet de communication très prochainement », a expliqué Souleymane Kouyaté.

A la question de savoir si des armes scellées dans ce tribunal ont été prises, le procureur Souleymane Kouyaté s’est montré prudent. D’après lui, il reconnait qu’il y avait des armes dans ledit magassin et d’autres objets mais il attend l’inventaire de l’huisier.

« Pour le moment, nous ne pouvons pas vous donner les objets, la liste des objets qui ont été dérobés. C’est un magassin, les objets qui sont gardés c’est pour des années. Donc l’huisier est en train d’inventorier et les enquêteurs vont nous donner bien sûr les objets qui ont été pris. Il y avait beaucoup de fusils dedans. Donc on est en train d’inventorier pour voir qu’est-ce qui a été pris et vous serez informés », ajoute le procureur près le TPI de Mamou.

A retenir que le procureur a egalement ouvert une enquête judiciaire contre X par rapport aux incidents malheureux qui sont survenus pendant la finale du tournoi inter-quartiers causant la mort d’un jeune garçon de 14 ans.

De Mamou, Jacques Kamano