Des blablateries d’un certain Jean-Luc Mélenchon aux allégations sataniques de notre Monénembo (Dr Sidiki Cissé)

En écoutant les fadaises prêtées à Jean- Luc Mélenchon par Monénembo, et ses propres excentricités , l’on en vient à se demander, des deux, qui est plus bonimenteur et plus jacasseur que l’autre.

Faudrait il s’étonner devant les déclarations à l’emporte pièce du Député français, et de celles de ce renégat de Tierno le gâte- papier, en proie à des hallucinations annonciatrices d’une grave et imminente folie ?

La réponse est évidemment non puisqu’il s’agit de récidivistes endurcis ayant acquis leur notériété dans la grandiloquence, les calomnies et les déclarations populistes.

Suivons nos deux comparses dans leurs blablateries et allégations sataniques, juste pour nous rendre compte de leur stupidité et de leur éloignement des réalités de notre chère Guinée.

Les blablateries de Jean – Luc Mélenchon.

Pour ceux qui sont habitués à la jactance aux formules fracassantes , assassines et vides de ce Député des bouches du Rhône, il n y a aucune surprise à le voir déblatérer sur la Guinée , l’habitude étant une seconde nature.

En affirmant péremptoirement que « la Guinée est en ébullition, et qu’elle a rejoint la liste des pays du monde où le peuple est en révolution citoyenne » , une formule creuse qui n’a d’intérêt qu’au cours des meeting populistes ,Mr Mélenchon qui a participé au mouvement de Mai 1968( il en a été un des meneurs au sein de son lycée), et soutenu celui des gilets jaunes , pourrait- il nous dire si son pays , au sortir de ces 2 soubresauts aura fait sa révolution citoyenne, et quels en auront été les bénéfices pour le peuple français ? Pas grand-chose en tout cas , si l’on se réfère à ses incessantes critiques contre la gouvernance actuelle en France . Ne serait – ce pas à cause de cette insatisfaction quasi permanente qui semble le caractériser que son parti se nomme la France Insoumise ? Qu’il balaie donc devant sa porte avant de venir nous enquiquiner !

Continuant dans son style particulier que nul ne devrait lui disputer, s’agissant encore de la Guinée, il parle de« ce peuple courageux qui s’oppose à ce qu’on lui retire sa souveraineté », puis poursuit en adjurant la diplomatie de son pays de ne « pas agir dans le sens du maintien en place de ce régime illégitime ».

Le Député de la France insoumise est libre de faire siennes les théories mensongères colportées par les ennemis ou les adversaires de la Guinée, mais il est utile, et même indispensable qu’il retienne :

-La Guinée a courageusement et victorieusement arraché sa souveraineté des griffes du colonialisme français le 28 septembre 1958, et ne le cèdera plus jamais, pour rien au monde. Ni menaces, ni offres alléchantes n’y arriveront.

-La Guinée n’étant pas une région de la France, l’existence du régime guinéen issu de l’élection du 18 octobre 2020 ne saurait dépendre , ni de la diplomatie française, encore moins des désidératas d’un politicien cancanier. De l’Indépendance jusqu’à nos jours, quoiqu’on puisse reprocher aux différents régimes qui se sont succédés à la tête du pays, aucun n’aura quémandé son existence ni à la France, ni à n’importe quel autre pays. Un dicton mandingue ne dit il pas « Saaya ka fissa malo di » ? Autrement dit : mieux vaut mourir que de vivre dans la honte.

-il est peut être possible qu’on parle de Jean- Luc Mélenchon dans certains maquis, puisque c’est “l’indécrottable maquisard’’ Monenembo lui-même qui le dit ; il est par contre archifaux de croire qu’il en est ainsi partout en Guinée.

L’écrasante majorité des guinéens ignore jusqu’à l’existence même de la France Insoumise et de son fougueux leader un peu louftingue.

Les allégations sataniques de Monénembo

Dans la parution du 8 Mai 2021 de Mosaïqueguinée.com , toujours fidèle à sa réputation de démolisseur du pays, de ses institutions et de ses hommes, Monénembo nous livre sa dernière trouvaille de laquelle nous retiendrons quelques éléments essentiels.

-« les guinéens , ce peuple mal aimé des dieux et des élites a peut-être trouvé son bon Samaritain » : une appréciation qui ne traduit que l’aveuglement politique de son auteur.

Non Monsieur ! Si notre peuple était mal aimé des dieux et des élites, il aurait connu une situation sécuritaire pire ou égale à celle que connaissent actuellement le Mali, le Burkina , le Niger, le Nigéria ….etc,tous confrontés aux affres du djihadisme.

Mal aimé des dieux et des élites comme vous le dites ! il n’aura pourtant pas connu la guerre civile comme nos voisins libériens , léonais, bissau-guinéens, ivoiriens et même, dans une moindre mesure, sénégalais , à cause de la Casamance en conflit armé avec l’Etat central depuis plus de 30 ans.

En présumant que son bon Samaritain de Mélenchon pourrait passer dès le 1er tour d’une élection présidentielle en Guinée, notre tierno parle certainement d’une élection présidentielle où eux, les soulards des maquis, seraient les seuls électeurs .En se livrant à un tel pronostic , il étale son mépris et sa profonde ignorance de ce pays dont il se réclame pourtant.

Avant d’inviter son bon samaritain à une aventure au fiasco garanti en le faisant participer à une élection présidentielle en Guinée, lui qui aura échoué à réussir une pétition digne de nom dans son propre pays, ne devrait il pas commencer par descendre dans l’arène politique en créant son propre parti, que de continuer à se cacher derrière sa plume traîtresse ?

En suivant les inepties développées par cet individu sur le NON historique du 28 septembre 1958 et ses conséquences pour notre Peuple, on ne voit nulle part traces d’une quelconque condamnation ,ou même la moindre allusion aux multiples entreprises criminelles menées contre la Guinée, entreprises pourtant documentées et reconnues par de nombreux témoins ou acteurs , parmi lesquels on trouve des français de premier plan ayant participé directement à ces actions déstabilisatrices.

Au nombre de ces acteurs français , citons :Mrs Pierre Messmer(Ancien Haut Commissaire de l’Afrique occidentale française), Jacques Foccart(Ancien Secrétaire général aux affaires africaines et malgaches) , Maurice Robert (Ancien membre de SDECE : service de documentation extérieure et de contre-espionage,un proche de Foccart)et tant d’autres personnalités françaises et/ou étrangères . Aux révélations faites par ces authentiques et indiscutables responsables coloniaux sur leurs entreprises criminelles perpetrées contre notre pays, ajoutons y la vigoureuse lettre de protestation adressée au gouvernement français par Mamadou Dia, Premier Sénégalais à l’époque des faits, contre la présence d’éléments armés guinéens, sous commandement français, qui s’apprêtaient à envahir la Guinée à partir du territoire sénégalais.

Bien au contraire, on sent chez ce scribouillard bourré de haine, une sorte de délectation malsaine devant les représailles désastreuses de l’ancien colonisateur contre notre Peuple qui n’aura pourtant fait qu’exprimer et exercer son droit d’être libre.

S’il est vrai que la 1ère République n’aura pas laissé un tableau reluisant en matière de respect des droits de l’homme, il serait aussi extrêmement malhonnête de faire l’impasse sur les hommes et les évènements qui auront contribué, à leur manière, à la radicalisation du régime du PDG.

Point besoin donc de continuer à commenter les propos irresponsables et lugubres que cet écrivassier du diable formule pour le destin de notre peuple, et essayons simplement de lui dire :

Le NON historique du 28 septembre 1958 est le résultat des efforts conjugués de toutes les composantes sociales , ethniques, politiques et religieuses guinéennes. Vomir sur une telle œuvre ne peut être que le travail d’un renégat.

En dépit de ses graves conséquences sur l’évolution de notre pays, le NON du 28 septembre 1958 a indiscutablement donné le coup d’accélérateur pour l’indépendance de nombreux pays africains au nombre desquels il faut citer la Guinée Bissau dont la victorieuse lutte armée fut menée par le PAIGC (Parti Africain pou l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert) qui avait pour principale base arrière , la République Indépendante, Libre et Souveraine de Guinée.

Oui Monsieur , la Guinée peut -être abandonnée par des élites de votre acabit, mais pas par nos guides religieux, nos sages et d’autres élites patriotes !

Oui Monsieur, c’est parce que Dieu veille sur la Guinée qu’elle n’a pas connu et ne connaîtra pas ce funeste destin auquel vous semblez la vouer!

Gardez donc votre bon samaritain Mélenchon pour la France où il pourrait être beaucoup plus utile que dans notre Fière Guinée !

Dr Sidiki Cissé