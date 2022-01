Des cadres nommés à la Présidence, Primature, Affaires Etrangères… (décrets)

Dans une série de décrets publiés ce mardi 11 janvier 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres à la Présidence de la République, Primature et aux départements des Affaires Etrangères et des Infrastructures. Ce sont :

Ministère des Infrastructures et des Transports

1- Ibrahima Diari Diallo, précédemment conseiller économique et financier au Ministère des Investissement et Partenariat Public-Privé, est nommé directeur général de la société des chemins de fer de Guinée

Présidence de la République

1- Paul Gayou Zomanigui, précédemment secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger, est nommé conseiller chargé de la diplomatie et de la coopération internationale à la Présidence de la République.

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger

1- Laho Bangoura, précédemment conseiller chargé de la diplomatie, du développement et des relations internationales à la Primature, est nommé secrétaire général au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger.

Cabinet du Premier ministre

1- Fodé Kaba Diaby, précédemment conseiller chargé des Travaux publics, est nommé conseiller chargé des Travaux publics, des Transports, de l’Urbanisme et de l’Habitat

2- Thierni Illiass Baldé, précédemment gestionnaire du projet BOCEJ au Ministère de la Jeunesse et des Sports, est nommé conseiller chargé du secteur privé, du commerce, de l’économie et de l’industrie

3- Ibrahima Camara, précédemment conseiller technique principal, est nommé conseiller technique spécial chargé du dialogue social

4- Madame Diariatou Diallo, précédemment conseillère chargée de l’inclusion, de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, est nommée conseillère chargée de l’éducation, du genre et de l’inclusion sociale

5- Dr Alphonse Sovogui, précédemment médecin et consultant avec le PNUD, est nommé conseiller chargé de la santé et de l’hygiène publique

6- Mohamed Condé, précédemment conseiller chargé de l’Action Sociale, des Sports et de la Culture, est nommé conseiller chargé du Sport, de la Culture, du Tourisme et de l’artisanat

7- Ismaël Nabé, précédemment conseiller des Investissements et des Partenariats Publics-Privés avec l’Asie, est nommé conseiller chargé des Investissements et des Partenariats

8- Victor Daniel Bangoura, précédemment conseiller chargé de la promotion des programmes du contenu local, est confirmé

9- Madame Aminata Bangoura, précédemment responsable fiscale et juridique au cabinet FIDECCI, est nommée conseillère juridique

10- Aboubacar Camara, précédemment conseiller technique au Ministère de l’Information et de la Communication, est nommé conseiller communication chargé du service de communication à la Primature

11- Dr Imédine Touré, précédemment directeur technique du projet d’identification WURI, est nommé conseiller chargé de la Modernisation et des Nouvelles Technologies de l’Information

Mediaguinee