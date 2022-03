Des éléments des forces spéciales, accusés de vol, libérés sans être jugés

Arrêtés et détenus après le coup d’Etat du 05 septembre dernier qui a renversé le président Alpha Condé, des éléments du groupement des forces spéciales vont être libérés et placés sous contrôle judiciaire ce mercredi, 09 mars 2022. La décision de leur libération a été prise par le procureur militaire, colonel Aly Camara.

Ils sont au total six éléments à bénéficier de cette liberté provisoire. Ce sont : les capitaines : Souleymane Bangoura, Tamba Kekoura Kamano, adjudant-chef Mory Hawa Camara, l’adjudant Daouda Keïta, le soldat 2ème classe Makan Diakité et le commandant, Aly Camara.

Ces six éléments du groupement des forces spéciales vont être libérés sans être jugés par le tribunal militaire pour situer la responsabilité de chacun dans le présumé vol d’argent au palais Sékhoutouréya.

Ils sont accusés de vol et complicité de vol au palais Sékhoutouréya dans la foulée du coup d’Etat qui a évincé Alpha Condé du pouvoir.

