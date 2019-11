Des entrepreneurs présents au Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF) à Addis Abeba

Le Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF) a ouvert ses portes, ce mardi 19 novembre 2019 à Addis Abeba, Ethiopie.

Les lauréats du Prix SADEN 2019 du meilleur entrepreneur ont pris part ce matin au congrès She Trades. Cet événement sur les femmes et l’économie, organisé en marge du WEDF, propose des solutions novatrices et durables pour la participation des femmes au commerce.

Lors de l’activité, la première dame du Botswana a axé son intervention sur la défense et la cause de la femme. Elle a aussi profité de cette instance pour faire un briefing sur son parcours très inspirant. Par ailleurs, un film motivant sur les stratégies intelligentes agricole s’en est suivi.

Pour sa part, M. Mohammed Alu Al Kamali, député et chef exécutif du bureau des exportations de Dubaï a mis l’accent, lors de son intervention, sur l’exposition universelle de 2020 qui se tiendra à Dubai, aux Emirats Arabes Unis.

Pour terminer, il a encouragé et invité tous les entrepreneurs à prendre part à cette exposition qui réunira 195 pays et 25 millions de visiteurs. Une occasion unique pour améliorer la visibilité de leurs entreprises et élargir leur réseau professionnel.

Outre ces intervenants, Monsieur Penny Naas, vice-président et Directeur Général, affaires publiques, International, UPS ; Madame Anita de Werd, Responsable Marketing et développement des affaires à Maesrk Africa et Monsieur Meseret Desta, president femmes au café, Ethiopie ont également participé aux panels.

Mme Arancha Gonzalez, Directrice exécutive du Centre du Commerce International, a ouvert les activités de ce congrès.

Nos lauréats participeront à plusieurs autres activités notamment, le YES Forum, plateforme pour les jeunes entrepreneurs et les travailleurs indépendants. Le WEDF prendra fin le 22 novembre.

L’équipe SADEN