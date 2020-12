Des opposants à l’investiture d’Alpha Condé : “faut pas exclure de les voir membres du gouvernement’’ (Cellou Dalein)

La participation de certains leaders politiques de l’opposition notamment Dr Faya Millimouno du Bloc Libéral (BL) et Dr Ousmane Kaba du Parti des Démocrates pour l’espoir (PADES) qui ont combattu du côté du FNDC, pour que le troisième mandat d’Alpha Condé ne passe pas en Guinée, n’est pas du goût du candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, qui continue de protester contre les résultats de la dernière présidentielle. Il l’a fait savoir hier mercredi, 16 décembre, lors d’un point de presse organisé à Dixinn.

« Vous savez que le nomadisme en politique existe. On n’a pas l’unanimité, les gens changent en politique, y’en a ceux qui ont combattu le troisième mandat avec beaucoup de force, beaucoup de détermination, faut pas exclure de les voir demain membres du gouvernement d’Alpha Condé », croit savoir le président de l’UFDG

« Vous savez ce qui est constant, l’UFDG est et demeure dans l’opposition depuis toujours. On n’a jamais eu un double langage. Tant que la gouvernance sera ce qu’elle est, nous serons là pour la dénoncer et la combattre. Mais je ne peux pas répondre de la position prise par d’autres collègues leaders des partis politiques », martèle le président de l’UFDG et vice-président de l’International Libéral

Mamadou Yaya Barry