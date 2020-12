Des ouvrages de santé pour la bibliothèque de la faculté de médecine de l’Université Gamal de Conakry, don du CNJGF

Dans le cadre de la réalisation des activités inscrites dans son agenda 2020-2021, le CNJGF (Conseil National des Associations de Jeunes Guinéens de France) a fait ce vendredi, un don de livres à la faculté de médecine de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

C’est un don qui s’inscrit dans le cadre d’un autre projet dénommé Solarsac en faveur de l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves de Guinée et qui consiste à doter les élèves de 5ème et 6ème année de zones rurales de sacs solaires pour leur permettre d’étudier la nuit. Ce projet dont le lancement est prévu en janvier prochain dans le village de Kaba Pastoriah à Kindia en présence des autorités en charge de l’éducation, verra la distribution de mille (1000) sacs scolaires à six (6) écoles rurales du pays. Le sac est composé d’une plaquette solaire rechargeable, d’une batterie de cinq (05) heures d’autonomie et d’une lampe LED. Le panneau solaire emmagasine l’énergie récoltée sur le trajet de l’école et une fois la nuit venue, il suffit à l’élève de branche la lampe LED au port USB incorporé dans le sac.

C’est dans le cadre de ce projet en faveur de l’enseignement que notre ONG a fait ce don de plus de 2.000 ouvrages à la faculté de médecine de Gamal. Il se compose comme suit : 1 900 livres de médecine générale et 162 revues de santé.

L’objectif est de contribuer à l’amélioration du taux de réussite de l’examen d’entrée en septième 7ème année dans les localités cibles pour le projet Solarsac et de contribuer à l’amélioration des conditions d’études à l’Université à travers ce don d’ouvrages.

Les autorités de l’université Gamal Abdel Nasser par la voix de son recteur, Dr Doussou Lancinet Traoré a remercié le bureau exécutif du CNJGF pour le choix de son Université et pour ce don précieux qui contribuera, à ses yeux, à rehausser le niveau des étudiants de son institution. Le bureau du CNJGF a de son côté, remercié les autorités de Gamal Abdel Nasser de l’accueil et de la disponibilité, et s’engage à multiplier les initiatives de ce genre.

Le conseil national des jeunes guinéens de France remercie par ailleurs son partenaire local la Jeunesse Chambre Internationale qui suit de près l’exécution de tous les projets sur le terrain.

Pour le bureau exécutif,

Alexandre Naïny BERETE, secrétaire général.

Contact: be@cnjgf.org

Site internet: www.cnjgf.org