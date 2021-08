Des politiques à Kankan réagissent à la hausse du carburant : ‘’on a rien vu d’abord…’’

L’augmentation du prix des produits pétroliers à la pompe sur l’ensemble du territoire national guinéen, continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Dans la commune urbaine de Kankan, les acteurs politiques de l’opposition ont réagi face à cette actualité qui défraie la chronique, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Un litre de carburant se négocie désormais à 11 mille francs guinéens dans les stations partout dans le pays, soit une augmentation de 2 mille sur le prix initial qui était de 9 mille. Cette décision est entrée en vigueur suite à un communiqué du ministère des Hydrocarbures rendu public le mardi soir sur les ondes des médias d’Etat. Lancinet Condé, secrétaire fédéral du Bloc libéral à Kankan pense que cette augmentation se répercutera sur tous les secteurs: « ce n’est pas étonnant parce que c’est une crise provoquée au sommet de l’Etat. C’est pourquoi je trouve cette augmentation très aberrante. Ce régime a montré sa faiblesse, donc nous sommes très désolés. Nous ne souhaitons pas que les choses continuent comme ça, sinon c’est les pauvres qui souffriront toujours, parce que ceux qui prennent ces décisions, leurs femmes ne vont pas au marché. Vous allez voir que tout va augmenter, toutes les choses seront revues à la hausse. Ça ne sera pas du tout facile. »

Pour Antoine Dogbo Guilavogui, le fédéral de l’UFDG, le principal parti d’opposition en Guinée, cette décision ne devrait surprendre personne, vu les nombreuses promesses du chef de l’Etat. « Depuis qu’Alpha Condé est venu, il n’a fait que promettre seulement. Donc s’il augmente le carburant on ne doit pas être surpris parce que quand il est venu au pouvoir, ça n’a même pas fait une ou deux semaines le prix du carburant a haussé. Nous n’avons rien vu d’abord, ça va augmenter plus que ça, c’est le bas peuple qui paiera les frais car le préfet et le gouverneur ne paieront jamais de carburant.»

Antoine Dogbo Guilavogui, fédéral du parti du grand rival du chef de l’Etat, El hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, et conseiller communal à la maire de Kankan, poursuit en ces termes : « que Dieu accepte de nous enlever ce pauvre et malheureux gouvernement qui trompe la république de Guinée. »

Cependant, Lancinet Condé invite la population à serrer la ceinture en cette période qui pourrait être qualifiée de crise : « il faut que chacun attache sa ceinture de sécurité et qu’on ait beaucoup de courage afin d’affronter les péripéties du temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Les citoyens doivent continuer à doubler d’ardeur afin de relever le défi pour ne pas qu’on meure de faim. »

Il faut rappeler que le litre de carburant, en particulier l’essence, se négocie entre 11500 FG et 12 mille francs guinéens au marché noir dans la commune urbaine de Kankan. Avec cette hausse à hauteur de 22.22%, le risque d’une valse des prix est bien réel selon plusieurs observateurs.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan