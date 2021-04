Des produits guinéens bannis dans les pays de l’UE : la réaction de l’Union nationale des consommateurs de Guinée

Plusieurs produits guinéens destinés à l’exportation sont bannis dans certains pays, dont ceux de l’Union européenne pour défaut de conformité aux normes. Il s’agit notamment de l’huile de palme, du miel, de la pâte d’arachide, de la poudre de piment, du beurre de karité et du café. Ces suspensions ont entraîné une baisse considérable du revenu des producteurs et intervenants dans ces filières, induisant d’énormes pertes pour le pays. L’annonce a été faite le jeudi dernier lors du Conseil des ministres par la ministre du Commerce. Une annonce qui sonne comme un coup de tonnerre pour le président de l’Union nationale des consommateurs de Guinée, sachant que ces produits sont consommés au quotidien par des citoyens guinéens, Ousmane Keita demande à l’Etat de jouer son rôle afin de changer la donne.

« Si effectivement madame la ministre l’a dit, c’est que c’est un fait qui est souligné. Et c’est un fait sur lequel effectivement l’Etat doit travailler », a-t-il préconisé.

Face à cette situation justement, la ministre guinéenne du Commerce appelle à la nécessité d’initier une nouvelle loi pour prendre en compte les besoins exprimés par les consommateurs nationaux, mais aussi les nouvelles exigences formulées dans les cahiers des charges au niveau des exportations en vue de garantir la sécurité sanitaire des aliments. Cette position est impérative aux yeux de Ousmane Keita.

« Cette loi qui est en train d’être adoptée, doit l’être le plus rapidement que possible. De façon à ce qu’on puisse continuer tout le processus de contrôle initié par madame la ministre du Commerce en termes de contrôle des produits sur le marché et sur les grandes surfaces », a-t-il indiqué.

