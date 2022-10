Des projets prioritaires du département en charge des Mines en présentation, à Conakry

Initié par le service de coopération et d’investissement dans le secteur minier (SECIM) en collaboration avec le Ministère des Mines et de la Géologie, l’atelier de présentation des projets prioritaires du département en charge des Mines et de la Géologie a démarré ce jeudi 13 octobre 2022, au chapiteau du palais du peuple.

C’est le secrétaire général dudit ministère qui a donné le coup d’envoi présidé des travaux de cet atelier dureront deux jours. Durant donc deux jours, l’occasion sera mis à profit pour présenter les quelques projets prioritaires du département qui souffrent de financement et qui sont nécessaires pour la gouvernance minière.

Au cours de cette rencontre, le SECIM sollicitera de créer un cadre d’échange entre les services techniques du Ministère des Mines et de la Géologie et les partenaires techniques et financiers des projets géosciences et infrastructures minières.

Dans son allocution de circonstance, Alsény Bangoura, Directeur du service de coopération et d’investissement dans le secteur minier a tenu à indiquer que « le but de cet atelier est de présenter le plan d’action opérationnel et projets prioritaires du ministère des mines et de la Géologie à l’ensemble des structures concernées, aux ministères impliqués dans la gouvernance minière et aux partenaires techniques et financiers, en vue d’une meilleure appropriation de ces projets et trouver les voies et moyens nécessaires pour leur financement », dira-t-il, avant d’ajouter :

« J’ose espérer que tous ensemble nous trouverons les solutions techniques et financières les plus appropriées afin que les projets initiés par les uns et les autres puissent se réaliser le plus rapidement pour le plus grand bien de nos populations. »

De son côté, le secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères est revenu sur les raisons de la présence de son département à cet atelier. « Cet atelier qui a pour objectif de présenter les projets prioritaires du ministère des mines. Les mines qui représentent 80% de nos recettes d’exploitation et 15% de notre PIB, il va s’en dire que dans notre rôle, nous devons connaître ces éléments et les mettre à la disposition de nos partenaires et à travers nos missions extérieures. Le ministère constitue la porte d’entrée des partenaires techniques, des investisseurs potentiels pour la Guinée. C’est à ce titre que nous sommes là pour construire ensemble les éléments de langage, rassurer les partenaires techniques et financiers pour pouvoir développer ce secteur minier qui est hautement important pour notre développement. »

En présidant l’ouverture des travaux, le secrétaire général du Ministère des Mines et de la Géologie, Bachir Camara a tenu à rappeler que cet atelier est organisé pour évaluer les possibilités de réalisation des objectifs assignés par le gouvernement du CNRD et le président de la République.

« A cet effet, on a préparé un plan d’action opérationnel au niveau du ministère des mines et de la Géologie qui vous permettra de savoir qu’est-ce le ministère défini pour atteindre ses objectifs. A travers cet atelier, vous pourrez comprendre effectivement que vos apports (participants) dans le secteur de la recherche peut aider. Vos apports dans le processus d’améliorer des compétences des ministères ou de l’ensemble des départements peut aussi aider. A l’issue de cet atelier, nous souhaiterons créé un canal de communication ou des discussions un peu plus avancées, d’aller un peu un plus dans les détails pour savoir c’est quoi nos problèmes nous au niveau du ministère et comment vous vous pouvez apporter votre aide. Je suis convaincu à la fin de cet atelier chacun pourra apporter quelque chose au ministère. »

A la fin des travaux, les résultats attendus sont entre autres: -Les projets prioritaires ont été présentés aux partenaires techniques et financiers du secteur public et privé ; – Un cadre de collaboration entre les différents services est défini ; -Le soutien et l’accompagnement des partenaires publics et privés est acquis; – les capacités techniques d’intervention du département sont connues; – Un cadre de concertation permanent a été créé entre le SECIM et les PTF pour l’appui constant au secteur; – Les investisseurs s’engagent à financer certains projets prioritaires…

Youssouf Keita