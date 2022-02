Des témoignages au domicile du défunt maire de la commune de Ratoma￼

Très tôt ce samedi 26 février la nouvelle annonçant le décès du désormais défunt maire de la commune de Ratoma est tombée. Pour vérifier l’information, notre rédaction s’est rendue à son domicile à Kipé précisément dans le secteur kakimbo. Là-bas, nous avons été accueillis par des pleurs. Sur tous les visages se lisait la tristesse, le chagrin de perdre un proche. Parents, amis, collaborateurs tous dans leurs témoignages ont parlé du bon nom du défunt.

Inconsolable, Madame Touré, Marie Soumah fille aînée du défunt maire a expliqué comment elle a appris le décès de son père.

« C’est par suite d’une très longue maladie, il avait le diabète qui avait été détectée en Guinée, la tension. Il avait fait un AVC et je crois que c’est ce qui a causé sa mort, il est décédé en Tunisie à 2 heures du matin. Moi j’étais au travail je n’étais pas informée, je suis sa première fille ,c’est mon mari qui est à côté de lui en Tunisie, je l’ai appelé le matin comme d’habitude, il m’a dit ton papa dort ,je lui ai alors dit comme il dort de pointer la caméra vers lui afin que je le regarde en train de dormir. Il me dit d’accord quand je serai à côté de lui. Ça trouvait qu’il était déjà décédé mais je ne savais pas, il ne voulait rien me dire il avait déjà informé les autres mais moi non….Mon papa je ne peux pas parler de lui au passé, c’est un grand homme, un homme bon, un homme juste qui n’avait pas le cœur à faire du mal, tout le monde parlait du bien de lui. Tout le monde ne peut pas l’aimer mais c’était un homme bon. Que Dieu lui accorde son paradis. Pour moi il est toujours là, c’est mon papa il est toujours là il va dormir en paix. 》a-t-elle expliqué

Alpha oumar Sacko premier vice maire de la commune de Ratoma dans son témoignage avant de présenter les condoléances à la famille éplorée, a d’abord indiqué que lui-même est sous le choc.

《 C’est très difficile de parler parce que nous sommes sous le choc. Quand tu perds un collaborateur de ce rang, les mots vont te manquer pour exprimer ce que tu ressens, c’est vraiment une grande tristesse la commune de Ratoma perd une personnalité très importante qui a œuvré à la mesure de ses possibilités au développement de la commune . Quand on perd une telle personnalité c’est très dure pour nous, pour l’ensemble des travailleurs, pour l’ensemble des élus de la commune et pour l’ensemble de la population. A la famille je dirais c’est une famille musulmane ,je dirais tout ce qu’on peut dire à une famille éplorée ,de se résigner et de prendre le décès comme un fait inévitable et par conséquent de le gérer et de pardonner tout ce qu’il a pu faire de mauvais.》

Elhadj Ibrahima Bah un voisin du défunt maire parle de ce qu’il retient de lui en tant que voisin et ancien collaborateur.

《En tant que voisin, je retiens que monsieur Soumah était un homme très social, très affable, très simple, très humain. Il nous a toujours entourés de tous les soins possibles dans le cadre et du respect du bon voisinage. Vous savez, le voisinage est complexe mais il a toujours cherché à renforcer ces liens à la mesure de ses possibilités. Nous retenons en lui un monsieur très sérieux et très affectif …il a été un collaborateur au département du ministère des sports, il nous a trouvés là-bas, il a fait son temps et il a grandi devant nous jusqu’au moment où il est venu à la mairie. Donc pour moi c’est un monsieur qui mérite d’être chanté. Tous les voisins de la cité sont très choqués》

Le président de l’UFDG accompagné d’une forte délégation était présent au lieu du décès. Pour le moment, rien a été décidé par rapport à l’enterrement et au retour de la dépouille puisqu’il est décédé en Tunisie

Christine Finda kamano