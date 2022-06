Désignation de Chambas en tant que médiateur en Guinée: “c’est un homme d’une grande moralité” (Kouyaté)

Au sortir de l’Assemblée Générale du Parti de l’espoir et du Développement National (PEDN) qui s’est ténue ce samedi 11 juin 2022, Elhadj Lanssana Kouyaté, président dudit parti, a dans une interview qu’il a accordée à la presse parlé du médiateur désigné par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la crise guinéenne our rapprocher

Selon l’ancien Premier ministre Lanssana Kouyaté, M. Chambas est un homme d’une très grande essence.

« J’ai été à la CEDEAO au nom de la Guinée. J’ai dirigé l’organe exécutif de la CEDEAO en tant secrétaire exécutif. Ibn Chambas, je le connais, c’est lui qui m’a succédé d’ailleurs…Il y a des choses là-bas que je ne veux pas livrer. Mais au total c’est un homme d’une très grande essence et d’une grande moralité aussi. Oui tout pays pense parfois qu’on peut rester seul, on peut contrer. Il faut reconnaître que la CEDEAO a besoin de la Guinée et la Guinée a besoin de la CEDEAO, c’est vice-versa. Il y a des choses qui sont particulières à la Guinée dans la CEDEAO, c’est la Guinée qui fut le seul pays francophone à participer activement à la création de l’ECOMOG, une force qui a été mise en place à la demande des médiateurs diplomates pendant la guerre du Libéria. Les autres pays francophones, vu le poids du Nigeria, ne se sont pas enthousiastes, la Guinée était là aux première heures, d’abord à la création de la CEDEAO et de tout ce qui a suivi comme organe. C’est pourquoi la Guinée est devenue le troisième pays à avoir offert le secrétaire exécutif à la CEDEAO», a-t-il rappelé.

