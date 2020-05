Désignation de Mamady 3 Kaba à la Ceni : ‘’c’est le fruit du consensus de toute la société civile guinéenne” (Lansana Diawara, MAOG)

Depuis la publication du décret annonçant le remplacement de feu Me Salif Kébé par le juriste Mamady 3 Kaba comme commissaire à la CENI, plusieurs voix s’élèvent indiquant le non-respect de la procédure de décision de ce fruit du CNOSCG.

Joint par Mediaguinee, le coordinateur national de la Maison des Associations et ONGs de Guinée (Maog), Lansana Diawara a souligné que « C’est le fruit du consensus de toute la société civile guinéenne. Nous avons estimé qu’il peut valablement nous représenter. Donc, son choix est légal et légitime. Et, il n’y a aucune violence vis à vis de la loi » dira-t-il en substance.

Pour lui, « Qu’il soit élu ou pas par les commissaires de la CENI, l’heure n’est pas à ce débat. Pour nous, le plus important est qu’il appartient aux commissaires de la CENI, de voir s’il va être élu ou pas. Je ne sais même pas si Mamady 3 Kaba va faire une candidature pour être élu président ou pas. On ne sait pas pour le moment. Et, ça lui revient de faire le choix qu’il peut faire », a confié Lansana Diawara.

Il faut noter que dans les prochains jours, les commissaires de la CENI éliront le président de l’institution en charge de l’organisation des élections en Guinée. Il reste à savoir si les membres de l’organe mettront leur confiance en la personne du juriste Mamady 3 Kaba.

Mohamed Cissé