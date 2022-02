Destructions et incendies d’exploitations agricoles : le Ministère de l’Agriculture annonce la traque des criminels

Ces dernières années, plusieurs plantations agricoles appartenant à des entrepreneurs guinéens ont été incendiées ou détruites par des inconnus, le plus souvent en Basse Guinée, région côtière du pays.

Pour remédier au problème, le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage promet de sévir contre les auteurs de ces actes criminels.

Dans un communiqué signé du chef de cabinet Madame Diallo Fatoumata Bangoura, le département de l’agriculture et de l’élevage indique que : « ces actes regrettables, qui portent atteinte aux investissements des paisibles populations, ne sauraient rester impunis ».

Le communiqué du Ministère de l’agriculture et de l’élevage souligne que des mesures appropriées seront prises pour retrouver et punir les auteurs des crimes et ce, conformément à la loi.

Ci-dessous, le communiqué du Ministère de l’agriculture et de l’élevage