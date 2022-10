Détention de Kassory et Cie: En colère, le pool d’avocats se tourne vers la Cour Suprême et les juridictions internationales

En conférence de presse dans la soirée de ce vendredi 14 octobre dans un réceptif hôtelier de Conakry, le pool d’avocats des anciens ministres Dr Ibrahima Kassory Fofana, ex Premier ministre, Dr Mohamed Diané, ex Ministre de la défense et Oyé Guilavogui, ex ministre de l’environnement a fait part de leur mécontentement suite à l’incarcération de leurs clients à la maison centrale de Coronthie, pour des faits présumés de détournements de deniers publics, complicité, blanchiment des capitaux, entre autres.

D’entrée, Me Mamadou Ismaël Konaté, avocat au bureau du Mali et de Paris, souligne que depuis six mois qu’on lui promet des preuves, il n’y a pas de preuves, que depuis six mois Ibrahima Kassory Fofana croupit en prison « dans des contextes de violation absolue du droit », dit-il

Plus loin, il indique : « La question de la liberté, on la plaidera plus jamais devant la chambre de contrôle parce que cette chambre de contrôle ne nous donne absolument aucune espèce de de confiance. Nous avons saisi la Cour suprême de Guinée. Juridiction la plus haute dans le degré le plus haut pour déférer non seulement les violations mais en même temps l’acharnement d’un procureur spécial. N’oubliez pas qu’en début de procédure, nous avons nous-même personnellement porté une plainte contre le procureur spécial lui-même et que le ministre de la justice est saisi de cette plainte », a expliqué Me Ismaël Konaté.

Finalement, il annonce des actions à l’international sur la détention prolongée de Ibrahima Kassory Fofana et Cie.

« Nous avons saisi également non seulement des juridictions à l’international mais en même temps, nous allons multiplier les plaintes au niveau de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour dire qu’une détention provisoire sur une période de six mois durant laquelle, on n’entend que deux fois la personne mis en cause est une difficulté », a-t-il ajouté.

Mamadou Yaya Barry