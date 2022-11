Oumar Sylla alias Foniké Menguè et Ibrahima Diallo, tous du FNDC, sont désormais poursuivis pour trois chefs d’accusation. On parle de complicité de participation délictueuse à un attroupement, entrave à la liberté de circulation et complicité de pillages. Cela fait suite à la publication par le juge d’une ordonnance de non-lieu partiel dans laquelle certaines charges ont été abandonnées. C’est leur avocat, Me Salifou Béavogui, qui l’a dit ce mercredi dans l’émission Mirador.

L’avocat dit que c’est un dossier vide. Il estime que ses clients sont maintenus en prison dans le but de les faire taire. Il souhaite l’organisation d’un procès afin que ces derniers puissent recouvrer la liberté.

Tidiane Diallo, correspond régional à Labé