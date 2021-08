Détérioration de la qualité de l’eau : la SEG accuse RUSAL (communiqué)

La Société des Eaux de Guinée (S.E.G) constate avec regret une déterioration de la qualité de l’eau fournie à une partie de sa clientèle.

Cette situation déplorable indépendante de sa volonté, est due aux activités d’extraction de la bauxite par la ‘’Compagnie RUSSAL’’ en amont et dans le bassin versant du fleuve SAMOU, qui est la source d’alimentation en eau de la station de traitement de Yessoulou.

Toutefois, une mission technique interministerielle des départements de l’Environnement, des Eaux et forets et celui de l’Hydraulique et de l’Assainissement se rendra dans les meilleurs delais sur les sites miniers concernés, pour évaluer le niveau de la mise en œuvre des recommandations correctives initialement formulées.

La Société des Eaux de Guinée (S.E.G), rassure sa clientèle que toutes les dispositions utiles sont prises pour atténuer les éffets de cette déterioration de la qualité de l’eau.

La SEG sait compter sur votre bonne et habituelle compréhension .

LA DIRECTION GENERALE

Conakry, le 20 Aôut 2021