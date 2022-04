Présumé détournement à la CENI : la Crief renvoie l’affaire au 11 mai prochain

Les débats dans l’affaire portant sur un présumé détournement de 2 milliards de francs guinéens à la commission électorale nationale indépendante (CENI) se sont ouverts ce mercredi 20 avril, devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief), avant d’être renvoyés au 11 mai prochain pour la comparution du second prévenu, Mohamed Kébé et la communication des pièces de contrat.

Pour la petite histoire, cette affaire de détournement de 2 milliards de francs guinéens qui met en cause le jeune frère de l’ancien président de la CENI, feu Salifou Kébé, un certain Mohamed Kébé et le PDG de la société Flavio voyage, Facinet Camara remonte en février 2022 lorsque la cellule nationale du traitement des informations financières a découvert dans le compte de la société Flavio un montant de 2 milliards de francs guineens non justifié. Flavio est une société de voyage chargée de délivrer des billets de voyage au Ministère de l’Administration du territoire (ministère tutelle de la CENI).

A l’audience du jour, c’est le Directeur général de la société Flavio voyage, Facinet Camara qui a été entendu. Quant à Mohamed Kébé, son avocat a informé la cour que son client est malade et qu’il est hors du pays bien avant l’ouverture du procès. Il a par ailleurs rassuré que son client sera présent à l’audience prochaine.

Appelé la barre, Facinet Camara qui est poursuivi pour des faits ‘’de blanchiment de capitaux, enrichissement illicite et corruption » au même titre que Mohamed Kébé a rejeté les faits qui lui sont reprochés.

« Je ne sais pas réellement pourquoi je suis là. Sinon, moi j’ai eu un contrat avec la CENI pour émettre les billets pour 80 missionnaires chargés d’aller recenser les guinéens de l’étranger lors des élections. C’était dans 25 pays. J’ai fait des billets avec monsieur Mohamed Kébé qui m’a préfinancé à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. Le contrat que j’avais avec la CENI était un montant de 3 milliards 409 millions 836 mille. La CENI a payé une 1ère tranche 2 milliards. Ils ont remis le chèque à Mohamed Kébé, mais le chèque était au nom de ma société. Donc, monsieur Mohamed Kébé m’a mis pression pour que je transfère l’argent qui a été déposé sur le compte de ma société vers son compte privé qui, tous les deux sont domiciliés à la banque UBA. Chose à laquelle je me suis opposé. Parce que je ne voulais pas puisque je désirais plus de crédibilité pour ma société. Donc, en faisant le chèque pour Mohamed Kébé, j’ai fait une fausse signature pensant que la banque allait s’opposer à ce transfère d’argent. Mais à mon fort étonnement, la somme de 2 milliards a été transférée sur le compte de Mohamed Kébé par la Banque sans mon consentement et celui de mon agent. Ce qui m’a poussé à constituer des avocats pour porter plainte contre la banque. Et c’est suite à cela que la banque de son côté a saisie la « cellule nationale de traitement des informations financières » (CENTIF). Une fois l’affaire transférée au TPI de Kaloum, nous avons été mis sous contrôle judiciaire au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Et qu’à la suite d’un accord à l’amiable, j’ai payé 1 milliard 900 millions fg à Mohamed Kébé, comme début de compensation pour le préfinancement des 2 milliards. »

Après avoir écouté le prévenu, le procureur a signalé que depuis l’entame, on parle de gros montants. Mais sans documents. Tout en demandant que la société Flavio fournisse des pièces comptables pour permettre au parquet d’établir les infractions reprochées aux deux prévenus. Et aussi qu’il soit versé au dossier le contrat liant la CENI à Flavio Voyage pour authentification.

Une demande du parquet qui a été partagée par l’agent judiciaire de l’Etat qui a sollicité à son tour, la communication de la décharge et du bon de commande émis la par CENI à l’endroit de la société Flavio voyage.

Pour la défense, leur client n’a rien fait qui est en désaccord avec la loi. Soutenant que les 2 milliards incriminés étaient le fruit du travail de leur client.

Ainsi que le juge a renvoyé l’affaire pour le 11 mai prochain pour la comparution de Mohamed Kébé et la poursuite des débats. Mais également pour la communication des pièces de contrat.

Elisa camara

+224654957322