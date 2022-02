Détournement à la Mairie de Kindia? Des magasins du marché Wambélé fermés par le procureur

L’accusation du maire et certains de ses conseillers par un opérateur économique d’avoir détourné plus de 3 milliards de francs guinéens prend une autre tournure dans la commune urbaine de Kindia. Certaines boutiques du marché Wambélé ont été fermées jeudi dernier dans la soirée sur instruction du procureur près le tribunal de première instance de Kindia. Ce vendredi 18 février 2022, les occupants de ces boutiques ont pris d’assaut le bloc administratif de la préfecture pour manifester leur mécontentement.

Selon le procureur près le tribunal de première instance de Kindia, c’est suite à une plainte déposée à la justice contre le maire Elhadj Mamadouba Bangoura et certains de ses conseillers que ces magasins et boutiques du marché Wambélé ont été fermés. 《 La situation du marché de Kindia découle d’un litige contractuel entre la commune et opérateur économique du nom d’Elhadj Sacko. C’est ce dernier qui a saisi le président du tribunal en reféré pour obtenir la fermeture des magasins. L’audience était contradictoire, Elhadj Sambassa Sacko était là avec son avocat, le maire était là. Le président a pris la décision après avoir entendu toutes les parties d’ordonner la fermeture provisoire des magasins en attendant que le fond soit examiné par une juridiction, alors, cette décision a été soumise à l’analyse de la commission chargée de l’exécution des décisions de justice au sein du parquet général de la cour d’appel de Conakry. Après étude, le parquet général a donné son feu vert pour l’exécution de la décision de fermer et à partir de là dernière décision qui sera rendue, c’est elle qui sera tenue en compte. Donc nous sommes à ce niveau, les femmes n’ont qu’à se patienter, ce n’est pas fait pour leur faire du mal mais c’est pour trouver la solution au problème qui lie l’opérateur économique à la mairie de Kindia. Donc si les magasins sont provisoirement fermés, c’est pour cette raison. 》 Explique Damou Camara.

Une décision que les occupants et responsables de ce marché disent de ne pas comprendre. Ils se sont rendus à la mairie pour manifester leur mécontentement. 《 Cette décision, c’est avec surprise que nous avons entendu. La vie de tout un peuple est supérieure à celle d’un invidu. Si il y’a la fermeture de notre marché, la chambre préfectorale de commerce de Kindia n’est pas informée, personne n’a été informée. Si l’autorité judiciaire avait informé, on allait privilégier l’intérêt des occupants et non une tierce personne. Les commerçants ont fait entrer des denrées de première nécessité dans les magasins et d’autres personnes ont stocké leurs marchandises dedans, nous sommes venus voir le préfet, il nous dit d’attendre qu’il va s’impliquer jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Nos boutiques ont été fermées hier nuit tout simplement perceque ça ne va pas entre un opérateur économique et la maire. Je crois que cela ne doit pas nous toucher, ce marché public est là depuis 1902, comment ont peut donner ça à une seule personne de gérer? 》 S’interroge Elhadj Ousmane Bodié Baldé, président de la chambre préfectorale du commerce, d’industrie et artisanat de Kindia.

Concernant ce problème qui se trouve entre l’opérateur économique Elhadj Sambassa Sacko et la mairie de Kindia, le procureur ajoute. 《 L’aspect que nous nous avons ici, c’est la fermeture provisoire. Le contrat réel entre la commune et l’opérateur économique Sambassa, nous ne sommes pas saisis de cela. Nous avons été saisi uniquement pourque les magasins soient fermés en attendant que la justice se prononce sur le contrat entre eux. C’est vrai on parle des milliards qui sont en jeux dans ce contrat. On attend que des preuves soient apportées et pour le moment la juridiction de fond n’est même pas saisie encore. Donc il appartiendra à Sambassa ou à la commune de saisir la juridiction de fonds. 》 Ajoute-t-il

Affaire à suivre…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10