Détournement de deniers publics: “Kassory jusqu’à présent rien n’a été dit à son compte”(Me Dinah Sampil)

Le pool d’avocats de l’ex-Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et et anciens ministres Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané était une nouvelle fois devant la presse ce mercredi 27 avril 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry. Le but de cette sortie médiatique est de faire le point sur la situation judiciaire de leurs clients qui sont en détention provisoire à la maison centrale de Coronthie depuis le 6 avril dernier pour entre autres “détournements de derniers publics, blanchiment de capitaux ».

Selon Me Dinah Sampil, à part le procès verbal dressé par l’enquête préliminaire, aucune autre pièce ne se trouve dans son dossiee.

« Rien, insiste-t-il, et de surcroît il met quiconque au défie de démontrer le contraire. Nous savons tous que l’accusation ne peut partir que d’un constat, il faut avoir la disparition de quelque chose pour se lancer à sa recherche et éventuellement à la poursuite de celui qui l’aura prit. Mais, on ne va pas d’abord arrêter quelqu’un pour qu’on vienne l’interroger sur quelque chose qui a disparu et chercher à savoir celui qui a pris ou non, dans le cas d’espèce en insistant que forcément c’est lui ».

« À ce niveau, poursuit-il, nous allons relever à votre intention que non seulement la preuve du constat de la disparition n’est pas faite, parce que jusqu’à présent quand on dit détournement de derniers publics, il faut au moins qu’on indique le montant. Kassory, jusqu’à présent rien n’a été dit à son compte. Alors est-ce que quelque chose a disparu ? Personne ne sait jusqu’à présent. Kassory est poursuivi pour quoi alors ? La preuve n’est pas faite. En suite, on le prive quand même de sa liberté en sachant au préalable c’est la liberté qui est le principe et l’arrestation l’exception ».

Mamadou Yaya Barry