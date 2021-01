Détournement de plus d’1 milliard gnf à la Mairie de Siguiri : le préfet suspend toutes les commissions de la commune urbaine

C’est lors d’une réunion de crise avec la majorité des conseillers que la décision de suspension des commissions de la commune urbaine a été prise par le préfet de Siguiri, Colonel Moussa Condé.

Cette rencontre tenue le mardi 12 janvier 2021 au Bloc administratif de Siguiri a connu la présence des cadres préfectoraux et communaux. L’objectif était de comprendre les dessous de la gestion opaque et les dysfonctionnements des commissions. Cette rencontre trop attendue a été sollicitée par l’ensemble des conseillers communaux. Dans les débats, des conseillers ont pointé ce qu’ils considèrent comme la faiblesse du maire, Elhadj Koumba Sékou Magassouba dans la gestion légale de la commune. C’est le cas par exemple comme Mamadi V Condé qui a dit ceci: « Nous avions dit que la commune est très mal gérée mais ce n’était pas compris. Avec toutes les preuves, le préfet a compris que la mairie se porte mal. Et rapidement les commissions sont suspendues ».

Présentement, les conseillers de la commune urbaine de Siguiri pointent un doigt accusateur vers le maire, Elhadj Koumba Sékou Magassouba, pour la gestion opaque des affaires. Pour mieux comprendre les dessous des problèmes, le préfet a ouvert une enquête. Affaire à suivre…

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601