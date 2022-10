Détournement: « la politique pénale du gouvernement n’épargnera et ne protégera personne » (Wright)

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Alphonse Charles Wright a réitéré une nouvelle fois l’engagement sans faille de son département à en finir avec le détournement des fonds publics et la corruption en République de Guinée. Il l’a fait savoir ce vendredi 21 octobre via les réseaux sociaux.

« Aucun détournement ne sera toléré, aucune corruption ne sera passée sous silence lorsqu’elle est établie, la politique pénale du gouvernement n’épargnera personne et ne protégera personne conformément à la vision du président de la transition, chef de l’Etat. L’encre de l’histoire demeure et demeurera indélébile », dit le ministre

Mamadou Yaya Barry