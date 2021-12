Détournement présumé de fonds publics: « je ne me reproche de rien », DG de l’IRAG

Cité, ce lundi à la télévision nationale avec d’autres hauts responsables dans des dossiers de présumés détournements de deniers publics par l’agent judiciaire de l’État, le directeur général de l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG), Sawa Camara a dans une publication sur sa page Facebook déclaré qu’il ne se reproche de rien.

« Je viens d’apprendre que nous sommes accusés de détournement de l’argent public. Pour un montant de 55 millions 400 mille francs guinéens. Ce montant a été utilisé pour payer 6 mois d’arriérés de salaire des contractuels de l’IRAG. La liste de ces personnes et leurs contacts sont disponibles. Je ne me reproche de rien », a dit le DG de l’RAG.

A rappeler que selon l’agent judiciaire de l’État, Me Mohamed Sampil, 75 dossiers de détournements, de faux et uszge de faux et deux en écriture sont déjà sur sa table. Il s’agit: Le directeur général de l’Institut de recherche agronomique de Guinée (IRAG) et son comptable, du président de la Haute Autorité de la Communication (HAC) et son comptable, de la directrice générale du port autonome de Conakry et son comptable et-l’ex-directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire ( ANSS) et son comptable.

