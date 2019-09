Detox : la meilleure solution pour désintoxiquer notre organisme

De plus en plus de personnes ont recours au detox, du mot « désintoxication » qui consiste à consommer des produits naturels (jus, fruits, légumes) afin d’aider l’organisme à résister contre les substances qui intoxiquent notre corps. Dans un monde en pleine mutation et où des industries de transformations alimentaires ont pignon sur rue, notamment dans les sociétés industrialisées, la santé des citoyens est de plus en plus en danger

Manger saint est devenu non pas une nécessité, mais une obligation. En effet, au moment où la pollution interne devient de plus en plus importante et que les risques de consommer des substances qui intoxiquent notre corps deviennent de plus en plus grands, il est urgent de sécuriser notre organisme. Pour ce faire, le détox est là pour nous aider.

Qu’est-ce que le Detox ? Il est défini par les spécialistes nutritionnistes comme une façon d’enlever toute substance qui intoxique notre organisme : caféine, alcool, graisses saturées, nicotine, colorants…Pour réussir à désintoxiquer le corps humain, les spécialistes nous proposent fruits et plantes.

Thé à base d’herbes

Le thé désintoxiquant existe bel et bien et est même recommandé pour la perte de poids, pour la gestion. Selon les nutritionnistes, il permet même de nettoyer la colonne vertébrale. Il s’agit d’un thé sans colorants entièrement fait avec des ingrédients naturels. De surcroît, il soigne les ulcères et participe à la propreté du corps.

La pomme

La pomme est aussi un aliment conseillé pour la détox. En effet, selon les nutritionnistes, cet aliment est un concentré de fibres qui active le système digestif et qui contribue à l’élimination des toxines accumulées dans l’organisme suite à une période d’essai. D’ailleurs, une infusion detox à base de pomme a été conçu par les nutritionnistes.

Les jus de fruits (smoothies)

Pour une meilleure désintoxication du corps humain, du jus de fruits est conseillé. Mais pas que. Quelques fois, des légumes aussi. En effet, les fruits de saisons sont les rois de la detox. Parmi les fruits conseillés par les spécialistes figurent : la pomme, la banane, le melon, l’ananas… pour n’en citer que ceux-là.

Les nutritionnistes ont d’ailleurs prodigué des conseils à toute personne décidant d’entamer une détox. Ainsi, il est conseillé des privilégier des produits naturels. Pour ce faire, il est conseillé également d’éviter autant que faire ce peut les produits transformés industriels car ils perturbent la digestion et l’alimentation.

« Eviter les produits animaliers »

Pour ce qui est des féculents, les spécialistes nous conseillent de privilégier les céréales non raffinées et les légumes secs, riches en fibres. La consommation de fruits est fortement conseillée car ils contiennent des nutriments indispensables qui éliminent le potassium. Ainsi, il est conseillé de consommer des fruits et légumes chaque matin.

Les conseillers soulèvent un point qui risque de ne pas plaire aux carnivores que nous sommes. En effet, d’après les nutritionnistes, éviter les produits animaux (viandes, fruits de mer) pourrait aussi être une solution à une meilleure detox nécessaire pour préserver l’organisme humain. Les spécialistes conseillent aussi de réduire le sel : saumon et viandes fumés, petits fours, foie gras, biscuits apéritifs…