Deuil national décrété par le chef de l’Etat : ”je pense que c’est normal” (Ibrahima Aminata Diallo de la PJDD)

Le Gouvernement guinéen a décrété un deuil national de 24 heures sur toute l’étendue du territoire, mercredi 21 avril 2021.Cela pour rendre hommage au maréchal et président tchadien Idriss Deby Itno, décédé le mardi dernier suite à sa blessure au front, selon l’armée. Depuis cette annonce, les avis divergent au sein de l’opinion publique. Certains acteurs de la société civile apprécient l’acte du président Alpha Condé. C’est le cas du président de la Plateforme des jeunes leaders de l’Axe pour la démocratie et le développement (PJDD), Ibrahima Aminata Diallo, interrogé ce jeudi par notre rédaction.

Si Idriss Deby Itno était considéré par certains comme un ‘’dictateur’’, personne n’a cependant fait mieux et plus que le maréchal du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au sahel notamment. Ce qui fait que sa mort a été qualifiée d’immense perte par de nombreux chefs d’État africains et acteurs politiques. C’est pourquoi le président de la PJDD dit comprendre la position du chef de l’Etat guinéen qui a décrété une journée de deuil national pour la circonstance.

« Je pense que c’est normal. Quelle que soit la position, l’histoire de celui qui est décédé ou bien sa gouvernance dans son pays, il reste un président. Idriss Deby a joué un grand rôle dans le Sahel notamment. Il a créé le G-5 Sahel. Donc, il était un grand leader dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans cette zone. A mon avis, il était aussi proche du Pr. Alpha Condé. Je trouve normal qu’on décrète un deuil. »

Ce jeune leader de l’Axe fustige tout de même de nombreux décès survenus en Guinée sans qu’une telle décision ne soit prise par le chef de l’Etat et son gouvernement. « Nous perdons de grandes personnalités de ce pays, qui ont contribué à l’édification de la nation guinéenne, mais aussi on a vu souvent ici des cas de morts en groupe. C’est le cas des manifestants, c’est le cas des gens de la Forêt. Pratiquement, on n’a pas décrété un deuil national. Même pour certains accidents de la circulation, le président devrait décréter un deuil national. Quand c’est nécessaire de faire le deuil, il faut le faire dans notre pays », a déclaré Ibrahima Aminata Diallo.

Il faut noter qu’en plus de la Guinée, le Mali aussi a décrété un deuil national de 3 jours en hommage à l’homme qui a fait 30 ans au pouvoir au Tchad.

Yamoussa Camara

