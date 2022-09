Deux frères tués par le vol Air Portugal, à Conakry: « c’est Abdine qui a appelé son grand-frère de venir chercher la moto » (mère)

Le vendredi 02 septembre dernier, deux personnes ont trouvé la mort sur une moto après avoir été percutées par un avion de TAP Air Portugal sur la piste de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré lors de l’atterrissage de l’appareil. Il s’agit de Abdine Kéita et de son grand-frère Mohamed Djaguine Kéita

Les causes sont improbables, mais on tient de source familiale que Mohamed Djaguine après avoir reçu un appel de son petit frère Abdine s’était rendu au lieu de travail de ce dernier (agent de surveillance à l’aéroport) pour récupérer sa moto

« Il paraît que c’est Abdine qui a appelé son grand-frère pour qu’il vienne chercher la moto et l’envoyer je ne sais où. C’est ainsi que ce dernier est venu chercher la moto et tous les deux ont trouvé la mort dessus. Moi je pensais que c’était seulement Abdine mais ce n’est qu’avec les visiteurs que j’ai appris que c’est les deux», a expliqué Djeneba Kéita, mère des défunts.

Alya Keita, père des défunts, la famille s’en remet à Dieu et aux autorités

« J’étais au service, on m’a appelé que mon fils a fait un accident à l’aéroport. Je suis venu à la maison et j’ai trouvé beaucoup de monde dans la famille. Mais je n’avais pas su que c’est deux enfants puisque Abdine travaille seul à l’aéroport. On s’en remet à Dieu. C’est quelque chose que Dieu nous a confié et Il nous l’a retiré encore. Dieu l’a voulu ainsi. C’est des diplômés tous les deux. Le petit frère a commencé à se débrouiller à l’aéroport là. Tout mon espoir c’est Dieu et mes enfants », a-t-il déclaré.

Abdine et Mohamed Djaguine Kéita tous les deux fils d’une même femme étaient selon les dires, unis comme les deux doigts de la main. Ils laissent derrière eux, des épouses et des parents inconsolables et cinq (5) enfants.

Maciré Camara