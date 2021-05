Deux patriarches pour la ville de N’zérékoré : la mise au point du gouverneur de région

Le samedi dernier, les autorités locales de N’zérékoré (gouverneur, préfet, maire) se sont retirées de la cérémonie de pose de la première pierre de la reconstruction de l’église protestante évangélique sise à Dorota incendiée lors des violences électorales du 22 mars dernier.

Et sans surprise, comme on vous l’annonçait dans nos précédentes dépêches en ligne, elles l’ont fait pour ne pas être, selon elles, complices des deux patriarches qui ne font pas l’unanimité.

C’est à la faveur d’un point de presse animé cet après midi par le gouverneur entouré du préfet et du maire.

« Le samedi dernier, nous avons été invités pour la pose de la première pierre de l’église protestante évangélique. Nous avons accepté de répondre à l’invitation. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu’il y a un programme bien écrit. J’ai pris le programme, j’ai cherché à lire. C’est là-bas que j’ai vu l’allocution. Mais tout le monde connaît notre position face cette guéguerre qui est en train d’être alimentée dans la ville de N’zerekore. C’est pour cette raison, l’administration a décidé de ne pas y participer. Nous avions donc décidé de quitter les lieux, parce que nous ne voulons pas qu’on se rende complice de cette affaire. J’ai été très clair dès le départ, N’zérékoré c’est une ville historique, elle a besoin de la paix. Les fils qui vivent à N’zérékoré doivent accepter de vivre ensemble dans la coexistence pacifique. C’était devant tout le monde ici que nos mamans se sont couchées à terre pour dire qu’elles sont les plus grandes victimes des violences », a fait savoir Mohamed Gharé.

Pour donc garder la neutralité de l’administration, l’officier de police indique que les autorités ne reconnaissent pas tous les deux qui se réclament patriarche.

« Après la mort du vieux Hazaly, le défunt patriarche, dans la même semaine, un membre de la famille Zogbéla a été désigné patriarche et une semaine plus tard un autre de la famille a été désigné encore patriarche. Ça fait deux patriarches. Est-ce que c’est pour instaurer la paix? Est-ce que c’est pour l’unité de N’zérékoré ou pour la division? Nous avons donné notre position face à la question. Nous avons lancé un appel à tout le monde, à la communauté Kpèlè et autres communautés, mais surtout à la famille Zogbéla. Nous avons dit aux deux patriarches qu’on ne reçoit ni l’un ni l’autre », a tranché le gouverneur de région.

Il a par ailleurs invité la famille Zogbéla, la communauté Kpèlè et la population tout entière d’être garant de la paix et la stabilité dans la ville de N’zérékoré.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

