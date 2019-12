Développement des projets d’infrastructures : la Guinée et la société chinoise ‘’COIDIC’’ signent un accord de partenariat

Dans le cadre du développement des projets d’infrastructures, la Guinée à travers l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) et la société chinoise de développement et d’investissement des infrastructures à l’étranger (COIDIC) ont procédé ce jeudi 12 décembre, à la signature d’un accord de partenariat. C’était dans les locaux de l’ACGP en présence de plusieurs cadres de l’administration guinéenne.

Cette signature de cet accord de partenariat a pour objectif de permettre à la Guinée de disposer d’études de faisabilité bancable, de disposer de financements nécessaires pour la réalisation des projets en Guinée, de disposer d’une expertise guinéenne de référence internationale par la coopération avec COIDIC qui est un pôle d’expertise chinoise, de créer des possibilités d’absorption de grands financements étrangers dont la Guinée est bénéficiaire dans des accords bi et multilatéraux et d’ouvrir d’autres opportunités visant à promouvoir l’émergence de la Guinée.

C’est pourquoi dans son allocution de circonstance, l’Administrateur général de l’ACGP, Mamadi Condé s’est réjoui de ladite signature, avant de préciser : « Nous venons de signer un accord de partenariat avec la société d’investissement et de développement des infrastructures de Chine. C’est une structure qui a pour vocation, le développement des infrastructures en partenariat public-prvé et en plus de cette vocation, tient un service souverain de développement qui assure la maitrise d’œuvre comme l’ACGP. C’est-à-dire qui réalise toutes les études des projets éligibles à leurs financements et lorsque les financements seront mobilisés, il en a également la charge à l’exécution sur service souverain. C’est exactement les mêmes missions que l’ACGP et c’est pour cela qu’il nous a été recommandé par Fonds Chinois de Développement des Infrastructures en Afrique pour qu’on s’approche de cette structure qui a la même vocation que l’ACGP pour assurer la réalisation des études de nos projets structurants en vue de la mobilisation rapide des financements et l’exécution des projets qui tienne à cœur le Président de la République », dira-t-il entre autres, avant d’informer que c’est tous les secteurs qui ont concernés par ce partenariat.

Quant au patron de la société d’investissement et de développement des infrastructures de Chine, Haichvan TENG, il n’a pas manqué de mots pour les remercier les autorités guinéennes, avant de mentionner : « Nous avons signé avec le gouvernement guinéen un accord pour le développement des projets sur le modèle des partenariats public-privé. Le financement des projets passe par tout ce qui est technique, financier et juridique. Donc, le l’accord que nous venons de signer avec le gouvernement guinéen porte beaucoup plus sur la préparation des projets. Le développement des projets est notre objectif commun avec la partie guinéenne et nous assurons la partie guinéenne que nous allons tout faire pour développer ces projets et les implanter pour que la Guinée puisse bénéficier des efforts futurs. »

Présente à ladite cérémonie de signature, la cheffe de cabinet du Ministère en charge des Investissements et Partenariats Public-privé dira que cette signature de partenariat est une grande avancée pour la Guinée. « Ces types de collaboration sont à encourager et des consignes ont été données pour que ces types de collaboration prospèrent en Guinée. Donc, toutes nos félicitations à l’ACGP, au Gouvernement chinois et à la structure COIDIC. Nous sommes énormément satisfaits et nous souhaitons que ça continue. Au nom de mon ministre et de tout le personnel de notre ministère, tout les efforts seront mis en place pour soutenir ces types de collaboration et chercher davantage des collaborateurs sérieux pour notre pays », a indiqué Mme Fanyi Camara.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30