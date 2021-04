Développement durable horizon 2030 : le programme conjoint d’appui au financement des ODD lancé en Guinée

La ministre du Plan et du Développement Economique, Mama Kanny Diallo a procédé ce mercredi, 21 avril 2021, à Conakry au lancement officiel du programme conjoint d’appui au financement des objectifs de développement durable (ODD).

Ce projet vise à appuyer la Guinée pour se doter d’une stratégie nationale intégrée de financement des ODDs à l’horizon 2030. Et il est financé par le système des Nations Unies (SNU) à hauteur de 1 millions de USD et mis en œuvre conjointement par le PNUD, UNICEF et UNCDF pour une durée d’exécution de 24 mois.

Sous le leaderschip et la coordination de son département, la ministre Kanny Diallo a expliqué que la mise en œuvre des activités du projet se fera principalement avec les Ministères en charge du Budget, des Finances, des Investissements privés et de la décentralisation et avec la participation active du secteur privé et de la société civile.

« Le projet que nous lançons aujourd’hui, c’est un projet qui est financé par le système des Nations Unies pour nous permettre d’avoir les moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs du développement durable mais aussi un suivi, un dialogue permanent pour savoir que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons vers l’atteinte de ces objectifs à l’horizon 2030 », dira-t-elle.

Quand on parle d’objectif de développement durable, a-t-elle rappelé, « c’est l’ensemble de l’économie qui est concernée. Ce n’est pas seulement un secteur et il y’a un certain nombre d’objectif spécifique par secteur. Mais l’ensemble constitue un effort commun de l’humanité non seulement pour réduire la pauvreté mais aussi assurer un développement harmonieux du monde… »

De son côté, le coordinateur résident du PNUD en Guinéen Vincent Martin a précisé que ce projet a 17 objectifs qui touchent tous domaines. « Il nous reste 10 ans pour atteindre les objectifs de développement durable comme vous le savez nous faisons face à une crise mondiale notamment avec la pandémie à COVID-19. Donc il est important d’apporter un soutien financier, stratégique pour accompagner les gouvernants à atteindre ces objectifs du développement durable qui sont des objectifs qui touchent tous les domaines. »

Poursuivant, il dira que ce projet qui vient d’être lancé a pour objectif de développer une stratégie intégrée de financement de ces objectifs de développement durable.

« Evidement ici en Guinée, il vient en soutien du PNDES et de sa 2ème version PNDES 2, qui justement apportera un cadre de développement socioéconomique pour la Guinée pour les cinq (5) prochaines années. »

Elisa Camara

+224654957323