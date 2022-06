Diabaty défie Elie Kamano : « personne ne peut exclure un autre Guinéen, que tu sois colonel ou général »

Présent au siège de l’UFDG à N’zérékoré ce samedi, la délégation de l’ANAD qui est mission à l’intérieur du pays a été reçue par les militants de l’alliance fortement mobilisés.

En prenant la parole, le président du RPR Diabaty Doré a remercié les militants et sympathisants de l’ANAD pour la qualité de la mobilisation et leur engagement avant de tenir à répondre au reggaeman Elie Kamano qui avait fait savoir tout récemment son souhait de voir colonel Mamadi Doumbouya éliminer les leaders vieux Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré.

Pour Diabaty Doré, aucun Guinéen ne peut éliminer un autre Guinéen dans la course pour les élections.

« Je voudrais aujourd’hui répondre aux leaders politiques. Des soi-disant chanteurs qui disent aujourd’hui que si on élimine Cellou et Sidya, que c’est notre tour parce qu’ils sont jeunes. Même si tu es jeune, il faut aller travailler. Macron a travaillé en France. Il n’y a pas eu de décret pour dire que Fillon est vieux. Ils étaient tous dans la course. Je dis à cet artiste si tu as abandonné ton métier, si tu ne sais plus chanter, laisse-nous en paix. Et je le dis, aucun Guinéen ne peux exclure un autre Guinéen. Et je le dis : il n’y a pas un Guinéen, en tout cas, ce Guinéen n’est pas né encore, que tu sois colonel, ou général. Ce Guinéen n’est pas né encore. Seul le peuple peut le faire et dans l’urne. Si tu ne sais pas chanter, va t’asseoir à la maison et va voir Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy, » a répondu Diabaty Doré à Elie Kamano.

Par ailleurs, le leader politique a laissé entendre que Cellou Dalein Diallo rentrera au pays le moment venu.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

