Diabaty Doré, VP/ANAD, tacle le ministre Morissanda : « il ne connaît pas son travail »

Présent actuellement dans son village à Moussadou, dans la préfecture de Beyla, le président du parti Rassemblement pour la République (RPR) a accordé un entretien à notre rédaction ce jeudi.

Au cours de cet entretien, le vice-président de l’ANAD, Diabaty Doré, a déploré la réaction du Ministre des affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, lors de la récente visite dans le pays de la mission conjointe. L’opposant se dit déçu que les nouvelles autorités particulièrement le Ministre des Affaires étrangères, n’aient pas accepté que la mission conjointe CEDEAO-ONU ne les rencontre.

Pour le vice-président de l’ANAD, la classe politique aurait reçu pourtant la lettre venant des émissaires dans le but de les rencontrer. C’est pourquoi, le jeune leader estime que le Ministre fait honte à la Guinée et qu’il ne connaît pas son travail. »Je m’excuse du propos. Le prix Nelson Mandela, il doit se retourner encore sur le banc de la diplomatie. Il fait la honte de la Guinée. Il ne connaît pas son travail. Il ne peut pas interdire à une mission conjointe de rencontrer la classe politique. Les missionnaires étaient venus pour faire une évaluation de la transition. Et qui parle de transition, de l’évaluation de la transition, forcément il faut rencontrer les acteurs politiques.

Nous, nous avons reçu la lettre de la CEDEAO, des Nations unies pour nous dire qu’ils veulent nous recevoir. Mais après on voit un ministre des Affaires étrangères pour dire que la mission n’est pas venue pour eux, qu’elle est venue uniquement pour rencontrer les autorités. Nous, nous sommes là et ce que nous attendons c’est la finalité de la transition qui doit aboutir à des élections libres et indépendantes. Mais il faut rappeler que cette transition ne doit pas durer. Les nouvelles autorités doivent comprendre que la transition, ce n’est pas pour le développement mais pour l’organisation crédible des élections. »a enseigné Diabaty Doré.

Concernant le déguerpissement en cours dont celui des Premiers ministres Sydia Touré et Cellou Dalein Diallo, l’opposant a indiqué ceci: « vous avez dit que la boussole de votre pouvoir c’est le droit par rapport à des actions que vous allez mener. Je ne suis pas contre la récupération des domaines de l’Etat, mais la manière et la forme. Moi je vois ça comme un acharnement, une haine, contre des personnalités. Ce sont les personnes qui ont servi l’Etat à un moment donné, ils meritent respect et considération. Franchement, c’est une déception qui n’honore pas le pays. Alors il faut mettre de la forme ».

Tout récemment, un document qui serait le calendrier établi par le CNRD, sur la durée de la transition a fuité. M. Doré s’est exprimé sur le sujet.

« Il y a eu également la fuite pour dire que la junte propose 4 ans. Ce n’est pas un mandat. 4 ans déjà c’est un mandat aux États-Unis. Il faut que ça soit clair. J’interpelle la population de Guinée, le peuple martyr qui s’est levé comme un seul homme pour dire non au troisième mandat de Monsieur Alpha Condé d’être prêt.Nous n’accepterons pas que notre démocratie, que nous avions acquise dans le sang, soit détournée. Depuis 2006, le peuple de Guinée est en train de se battre pour l’instauration d’une véritable démocratie. Avec l’arrivée de Monsieur Alpha Condé, le peuple avait l’espoir, mais fort malheureusement en 2020, nous avions assisté un Monsieur qui a mis dans l’eau tout le combat qu’il avait mené pendant 40 ans. C’est pas un groupe qui va venir accaparer le combat que nous avions mené. Nous allons donc commémoré nos martyrs. Dans son premier discours, il a parlé du rassemblement et qu’il reste derrière ce discours. Ils ont fait fuiter ce document parce que le CNT est déjà en tournée à l’intérieur du pays. C’est pour dire au CNT, écoutez, nous, c’est notre position.Après ils vont dire, nous avons fini la consultation et le peuple dit qu’il faut 4 ans. Mais qu’ils arrêtent d’amuser la galerie. On n’acceptera pas et on s’opposera corps et âme par tous moyens légaux, » avertit le président du RPR.

Pour terminer, notre interlocuteur a laissé entendre qu’Alpha Condé est parti mais le système demeure.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77