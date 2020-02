Dialakoro : Diakaria Koulibaly fait démissionner des responsables de l’UFDG, l’UFR, PEDN et du PADES (lettres)

C’est un autre poids non des moindres que le candidat uninominal du RPG Arc-en-ciel dans la circonscription, Diakaria Koulibaly vient d’ouvrir à la famille politique du pouvoir. En effet, à l’occasion de son séjour dans son village natal (Dialakoro), il a réussi avec la plus belle manière à faire démissionner plusieurs responsables de quelques formations politiques de l’opposition à savoir l’UFR, l’UFDG, le PADES et le PEDN au profit du RPG Arc-en-ciel.

Parmi ces jeunes démissionnaires figurent la tête de la liste indépendante de l’élection communale, Diaffé Koulibaly qui siège au niveau de l’instance de décision de la mairie de Dialakoro, du secrétaire administratif de la section UFDG de Dialakoro, Kassim Sanoh, de Namory Koulibaly, secrétaire général des jeunes de l’UFR de la préfecture de Mandiana et membre du bureau exécutif du Conseil des jeunes de l’UFR, Adama II Doumbouya, secrétaire administratif de la section PADES de Dialakoro.

Ils dénoncent, comme d’autres avant eux, des décisions personnelles, mais aussi pointent du doigt sur le ministre des Hydrocarbures Diakaria Koulibaly pour lequel ils accordent un respect religieux de par les actes de pacification et ses apports qu’il pose dans la préfecture de Mandiana.

Pour ces démissionnaires, ils comptent désormais militer auprès de leur grand-frère (Diakaria Koulibaly) au sein du RPG Arc-en-ciel) afin de redonner au parti son image d’antan.

Heureux de recevoir ses jeunes-frères, le ministre Diakaria n’a pas manqué de mots pour les remercier pour leur acte. « Je ne peux que remercier et féliciter ces jeunes qui sont importants dans la circonscription électorale de Dialakoro. Car, dira-t-il, on se connait ici… »

Ci-dessous les copies des lettres de démission

