Dans la perspective d’avoir l’avis des acteurs politiques sur le type et la forme de cadre dialogue qu’il souhaite voir mis en place, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a poursuivi les séries des rencontres avec les acteurs politiques. Le Ministre Mory Condé a reçu dans l’après-midi du lundi 15 mars 2022, 5 autres coalitions, dont la CORED, l’ANAD, le RPG Arc-en-ciel et alliés, le CAP et l’AD.

A en croire Mory Condé, « sur la base de cela, nous allons tirer une synthèse des conclusions de l’ensemble de ce que souhaite la classe politique […] À la suite de ce processus, nous allons tirer des conclusions par catégories qui seront aussi transmises à l’ensemble des acteurs préalablement consultés et cela falicitera le travail de finalisation du document de création du cadre de dialogue, qui sera ensuite soumis au président de la République pour un décret de création de cadre de dialogue », a-t-il indiqué lors d’une interview qu’il a accordée à la presse à la devanture de son département.

Poursuivant, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a tenu à préciser que les acteurs politiques font partie intégrante de notre nation. A cet égard, dit-il, « on se doit l’obligation de les consulter d’avoir leur avis en fonction des intérêts. Ils se sont réunis en coalition parce que ceux qui sont dans une coalition ont les mêmes intérêts, donc c’est tout à fait légitime pour nous de les consulter par coalition afin de savoir leur avis. La transition, quoi qu’on dise, elle est politique donc les acteurs politiques ce sont eux qui seront appelés à être candidats aux élections. »

Plus loin, le Ministre Mory Condé a rappelé ceci : « Au lendemain du 5 septembre, le peuple de Guinée dans son entièreté a conféré au CNRD une légitimité à travers la liesse populaire, nous devons être inclusifs dans tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous jugeons nécessaire pour certaines décisions engageant la classe politique, engageant les forces vives de la nation de les consulter pour avoir leur avis avant la prise de décision. »

Pour terminer, il faut retenir qu’à partir du jeudi prochain le ministre du MATD va recevoir les patrons de la Société civile, les centrales syndicales, les confessions religieuses et les associations de presse, comme mentionné dans l’agenda.

Mamadou Yaya Barry

