Dialogue inclusif : Anad, Cored, Rpg et Fndc politique déclinent l’offre des facilitatrices…

Le dialogue politique toujours dans l’impasse en Guinée. Les quatre coalitions (ANAD, CORED-GUINÉE, RPG ARC-EN-CIEL ET ALLIÉS ET FNDC POLITIQUE) ont dans une déclaration dont Mediaguinee détient copie décliné l’offre des facilitatrices…

DÉCLARATION N°4

Les quatre Coalitions soussignées avions noté l’intention des facilitatrices et du Premier ministre Chef du Premier gouvernement à rencontrer les différentes Coalitions politiques pour discuter des conditions liées à la conduite de la transition Guinéenne.

Suite à la publication du décret créant le nouveau cadre de dialogue et de l’arrêté 2628 du Premier ministre portant nomination des facilitateurs, nos quatre Coalitions politiques ont successivement récusé les deux cadres à travers deux déclarations formelles et irrévocables.

En conséquence de ce qui précède, nos quatre Coalitions déclinent l’offre de rencontre des facilitatrices et du Premier ministre tout en les invitant à prendre en compte, au préalable, nos recommandations pour une gestion consensuelle de la transition indispensable à un retour paisible à l’ordre constitutionnel.

Conakry, 07 octobre 2022

P/ L’ANAD P/ LA CORED P/ LE RPG AEC ET ALLIÉS P/ LE FNDC POLITIQUE