Dialogue inclusif : le Forum des forces sociales n’y sera pas !

🔮DÉCLARATIONđŸ”»Le Forum des Forces Sociales de GuinĂ©e (FFSG), malgrĂ© tous ses efforts de propositions, de conseils, de plaidoyer et d’interpellation au cours des 14 mois de Transition passĂ©s, Ă la recherche du consensus dans le respect des lois et des droits, a dĂ©cidĂ© contre son grĂ© Ă ne pas prendre part aux prochaines rencontres inter guinĂ©ennes, dites inclusives prĂ©vues du 24 novembre au 15 dĂ©cembre 2022. Cette dĂ©cision, imposĂ©e au FFSG avec ses plateformes, rĂ©seaux, ONG/Associations et centrales syndicales membres, est motivĂ©e par des raisons entre autres :

Le manque d’objectivitĂ© des rencontres au prĂ© dialogue accordĂ©es aussi bien aux facilitatrices qu’au Premier Ministre, qui avaient pour objectif dit-on, de recueillir les prĂ©occupations et propositions des diffĂ©rentes entitĂ©s, pour un dialogue inclusif et constructif. Mais dans les faits, c’est comme si les facilitatrices ont Ă©tĂ© influencĂ©es ou ont manquĂ© de courage Ă prendre en compte ces prĂ©occupations et propositions des acteurs consultĂ©s, notamment ceux en contradictions avec le CNRD sur la conduite de la transition; Le fait d’exiger aux entitĂ©s, la dĂ©signation de leurs reprĂ©sentants avant qu’elles ne puissent prendre connaissance de la forme et du fond (c’est Ă dire les TDR) du dialogue, toute chose qui nous a paru trĂšs Ă©trange, pour ne pas dire inadmissible pour un dialogue constructif dans le contexte actuel du pays; Les TDR que nous avons vu circuler par canaux interposĂ©s, semblent ĂȘtre beaucoup plus destinĂ©s Ă des fora ou mini assises nationales pour la dĂ©finition des stratĂ©gies et moyens de mise en Ɠuvre d’un accord prĂ©alablement obtenu par consensus ou par voix de vote dĂ©mocratique; Les rencontres ainsi programmĂ©es du 24 novembre au 15 dĂ©cembre 2022, avec des quotas de reprĂ©sentation et une plĂ©thore d’entitĂ©s en dĂ©phasage avec les rĂ©alitĂ©s, ne pourront en aucun cas permettre l’Ă©tablissement de la comprĂ©hension entre le CNRD et les acteurs sociopolitiques opposĂ©s Ă la conduite de la Transition, donc ne favoriseront Ă rien le consensus recherchĂ© et l’inclusion conjuguĂ©e, mais jamais retrouvĂ©s depuis le dĂ©but de la transition, le 05 septembre 2021 en GuinĂ©e.

C’est pour cela, Le Forum des Forces Sociales de GuinĂ©e (FFSG) invite:

 Le PrĂ©sident de la Transition de sursoir Ă ces rencontres programmĂ©es qui seront beaucoup plus de dĂ©penses de trop aux prĂ©judices du contribuable guinĂ©en, sans rĂ©sultats tangibles, en cette pĂ©riode de raretĂ© des ressources ;

 La CEDEAO et la communautĂ© internationale par voie de subsidiaritĂ©, de prendre en compte la contre-expertise dĂ©mocratique des acteurs sociopolitiques en contradictions avec le CNRD, sur la conduite de la transition, avant toute dĂ©cision au prochain sommet des Chefs d’Etat de la CEDEAO sur la GuinĂ©e, pour Ă©viter de renforcer les opinions qui consistent Ă tort ou Ă raison de considĂ©rer l’Institution comme syndicats des Chefs d’Etats ou gardienne des intĂ©rĂȘts cachĂ©s de puissances Ă©trangĂšres, en opposition aux intĂ©rĂȘts des peuples de la sous-rĂ©gion dans leurs quĂȘtes permanentes de bien-ĂȘtre.

Enfin, le Forum des Forces Sociales de GuinĂ©e (FFSG), invite tous les acteurs sociopolitiques et citoyens du pays, conscients de la gravitĂ© de la situation dans laquelle nous sommes plongĂ©s avec des risques Ă©levĂ©s de troubles en GuinĂ©e et dans la sous-rĂ©gion, de sortir de leurs rĂ©serves en espĂ©rant de dividendes financiĂšres ou politiques, afin de conjuguer les efforts pour favoriser un retour rapide Ă l’ordre constitutionnel dans l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur du peuple de GuinĂ©e.

Conakry, le 23/11/2022,

La Coordination