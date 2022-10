Dialogue inclusif: Les facilitatrices au siège de la CPR

Désignées par le Premier ministre, en application du décret du président de la transition, les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif ont entamé une visite de terrain, pour rencontrer les différentes alliances et coalitions politiques guinéennes.

Ce vendredi 07 octobre, Dr Makalé Traoré et son équipe se sont rendues au siège du Bloc Libéral pour s’entretenir avec la Coalition Pour la Rupture (CPR).

A en croire la porte-parole de circonstance des facilitatrices, Dr Makalé Traoré, souligne que la démarche vise à mettre en place un cadre de dialogue national sur tout ce qui préoccupe pour que les différents acteurs puissent trouver une solution. Et une fois la tournée terminée, le Premier ministre va faire également une nouvelle tournée avec eux.



« Nous prenons cette mission très au sérieux pour 2 raisons: la 1ère , c’est que nous avons conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui est observable par l’ensemble des Guinéens. La 2ème raison, c’est la désignation de 3 femmes, c’est une symbolique qui est forte, c’est pourquoi nous associons à cette mission, l’ensemble des femmes de Guinée, qui sont des épouses, qui sont des sœurs, qui sont des mamans qui sont les tantes et les grand-mères pour que chacune, là où elle est, auprès d’un homme, auprès d’un fils, auprès d’un mari, auprès d’un neveu, auprès d’un oncle, qu’elles puissent jouer le rôle pour aider à la réussite de cette mission. Nous savons qu’elle est délicate mais, espérons puisque chaque Guinéen aime la Guinée. En tout cas, c’est ce que nous disons, c’est ce que nous déclarons. Nous pensons qu’au bout, une fumée blanche va en sortir », a déclaré Dr Makalé Traoré.

Poursuivant, elle a fait savoir : « Aujourd’hui, nous avons 2 objectifs, vous décrire la méthodologie du travail que nous entamons ce jour. 2ème , échanger avec vous sur la venue de Monsieur le Premier ministre. Nous avons tenu à cette phase préparatoire, parce que nous avons été indépendantes de proposer le cheminement de cette mission, sans aucune influence, parce que pour entrer dans une maison, il faut savoir ouvrir la porte. La phase préparatoire est donc fondamentale, c’est pour cela non seulement les facilitateurs viennent vers vous mais, également le Premier ministre va quitter ses bureaux pour descendre au niveau des entités à la base pour lui même expliquer le pourquoi, le but, les objectifs et ce qui va être mis sur la table en termes de proposition » a-t-elle rassuré.

Pour finir, dira t-elle : « Il est donc question de vous soumettre un document, pas aujourd’hui un peu plus tard, quand il va passer. Un document qui décrit la manière dont tout ceci va être organisé au niveau de la représentation jusqu’aux termes qui vont être discutés pour que chacun apporte sa contribution, puisque la démarche est participative, pour qu’au bout, ce sur quoi nous allons nous entendre soit l’émanation de tous… », a indiqué Dr Makalé Traoré.

Le Président du Bloc Libéral et par ailleurs membre de la Coalition Pour la Rupture (CPR) s’est engagé à contribuer modestement pour la réussite du dialogue.

« Il convient de noter que notre volonté et notre disponibilité ne manqueront pas. Car sa réussite ou son échec, que Dieu nous en garde, engagera, quoique à des degrés divers, la responsabilité de toutes les parties prenantes. L’enjeu est politique mais, il est aussi historique. C’est pourquoi, et dans une telle circonstance, la Coalition Politique pour la Rupture (CPR), croit ferment à la vertu du dialogue qui repose sur des concessions, fonde sa participation sur des éléments ci-après: le caractère inclusif et le traitement égalitaire de toutes les entités qui vont prendre part à ce cadre de dialogue ; la séparation que nous devons faire dès au début entre les questions strictement d’ordre politique sur lesquelles vont porter les débats et les questions d’ordre juridique qui ne relèvent pas de notre compétence ; le troisième élément, c’est l’affirmation de la souveraineté de notre pays », a laissé entendre le président du Bloc Libéral, membre de la CPR.

Mamadou Yaya Barry