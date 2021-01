Dialogue national : le MND du Dr Ousmane Doré se ”réjouit du consensus émergeant”

COMMUNIQUE- C’est avec un réel plaisir que le MND constate que la classe politique dans son ensemble souscrit à la proposition de la tenue d’un dialogue politique national en vue d’apporter les solutions durables aux problèmes qui affligent notre société et plombent le rythme de son développement socio-économique.

Le MND se réjouit de ce consensus émergeant d’autant plus qu’il s’inscrit en droite ligne de l’appel lancé par son Président Dr. Ousmane Dore lors de sa déclaration post-électorale du 24 Octobre, 2020 :

« Il n’y a pas de vivre ensemble qui ne soit courageusement pensé et pleinement assumé. Pour cela, nous pensons qu’il est urgent de convoquer tous les Guinéens dans le cadre d’un large dialogue politique national ou d’une large concertation citoyenne sur la marche de la nation et sur notre devenir commun : un cadre apaisé, loin des surenchères politiques, avec pour seul objectif de faire émerger un large consensus national autour des valeurs pérennes, cardinales et sacrées de la démocratie pour garantir la stabilité politique durable dans notre pays ».

Fidel à son esprit républicain et attaché aux valeurs ancestrales de notre société, le MND réitère encore une fois son appel à une rencontre de tous les acteurs politiques et de la société civile autour de l’arbre à palabres pour la résolution de nos conflits et la redéfinition de notre ‘vivre-ensemble », conditions sine qua non de la paix et de la sécurité pour un développement durable.

En attendant la concrétisation de ce dialogue inter-Guinéen et sans porter préjudice au contenu et recommandations qui y découleront, le MND souhaiterais mettre sur la table les éléments ci-après entre autres :

Les propositions de nouvelles voies pour créer les conditions favorables à l’avènement de la « Guinée du futur », y compris la libération de tous les prisonniers politiques et la participation de tous et de chacun au débat national sur le devenir de la nation ainsi qu’à l’effort de développement national.

La mise en place d’un « nouveau contrat social » qui refonde notre capacité à nous accorder sur ce qui conditionne et détermine notre « vivre-ensemble », c’est-à-dire ce qui nous rassemble et nous ressemble : notre identité et notre vision nationales communes.

Les réformes institutionnelles en vue d’assurer l’indépendance effective de la justice et la consécration du principe cardinal de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.

Les reformes administratives visant à introduire la culture de résultats et l’esprit de service, en vue d’assurer la moralisation de la fonction publique, et faire de l’administration publique, une administration de développement, efficace, soumise à des objectifs de résultats.

La lutte sans merci contre la corruption, l’impunité et les pratiques assimilés qui sont consacrés comme crimes imprescriptibles dans notre constitution.

Que le nouvel an 2021 ouvre de nouvelles perspectives de paix, de concorde nationale et de développement pour une prospérité partagée dans notre pays.

Que Dieu Bénisse la Guinée

Vive la République de Guinée Unie et Démocratique !

Conakry le 5 Janvier 2021

LA CELLULE DE COMMUNICATION DU MND