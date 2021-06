Dialogue politique : ‘’c’est l’esprit qui va prévaloir qui compte’’, dit Faya Millimouno, de retour des Usa

Le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Lansana Millimouno a regagné Conakry ce mercredi, 9 juin 2021 après un long moment passé aux Etats-Unis. A sa descente d’avion, il s’est exprimé sur quelques sujets d’actualité dont le dialogue politique et la nomination d’Elhadj Fodé Bangoura comme secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et social en Guinée.

« Je crois que c’est l’esprit qui va prévaloir qui compte. Sinon en ce qui concerne Fodé Bangoura, il connaît les acteurs majeurs de l’échiquier politique guinéen, que ça soit du côté de l’opposition parce que certains ont été des Premiers ministres au moment où ilsm était aux affaires. Et du côté d’Alpha Condé, il y a un nombre important de ceux qui ont appartenu au PUP. Je crois que ceci peut être un atout pour concilier les positions parce que si on parle de dialogue aujourd’hui, il faut travailler pour qu’il soit inclusif et surtout les accords qui vont y sortir soient appliqués », dit l’opposant.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08