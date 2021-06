Dialogue politique et social en Guinée : ‘’il faut trouver le moyen de libérer nos compatriotes en prison’’ (Faya Millimono)

De retour au pays après quelques semaines d’absence, le président du Bloc Libéral (BL) était l’invité de « Mirador » de la radio Fim fm ce lundi, 14 juin. A cette occasion, il s’est prononcé sur l’éventuel dialogue politique et social qui se profile.

Sur le choix du secrétaire permanent du dialogue politique et social, le président du BL estime que le choix de Fodé Bangoura n’est pas mauvais pour sa connaissance des différents acteurs de l’échiquier politique guinéen.

« En tant qu’ancien collaborateur du Général Lansana Conté, Fodé Bangoura connait beaucoup d’acteurs politiques actuels sur l’échiquier politique guinéen. Regardez autour du président Alpha Condé, vous verrez beaucoup d’anciens membres du PUP qui ont étroitement travaillé pendant très longtemps avec Fodé Bangoura. Dans l’opposition, que ce soit, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba et Cellou Dalein Diallo ont été des collaborateurs étroits avec Fodé Bangoura. Il connait chacun, ça, c’est un atout parce que le dialogue dont on parle a beaucoup de défis pour d’abord qu’il commence », a lancé Faya Millimono, avant de poursuivre :

« La participation de tout le monde est importante. Les enjeux sont nombreux. On peut dire que sur l’échiquier politique guinéen aujourd’hui, il n’y a rien sur lequel on s’entend (..) Pour qu’un tel dialogue se construise et devienne réalité, il faut quelqu’un qui connaisse les acteurs et qui ait une certaine habitude de travailler avec eux. Fodé Bangoura n’est pas un mauvais choix. Si on tient compte des passifs dans ce pays, on chercherait celui avec qui on va travailler avec une torche à midi », a admis Faya Millimono.

Pour amorcer le dialogue, le président du BL trouve que la libération des responsables de l’UFDG peut permettre à adoucir les positions.

« Au départ, je croyais savoir que la porte était fermée à toute possibilité de dialogue. Aujourd’hui au moins, il y a quelques ouvertures. De plus en plus on parle des conditions qu’il faille remplir pour aller au dialogue notamment la libération de nos amis.(…) Je crois que ce qui peut aider aujourd’hui à baisser la tension pour que les Guinéens se trouvent à nouveau et se parler. C’est effectivement de trouver le moyen de libérer nos compatriotes qui sont en prison. C’est un facteur qui peut adoucir les positions pour permettre d’aller au dialogue », a ajouté Faya Millimono.

A l’en croire, le BL prendra part au dialogue qui se profile. Mais il (Faya Millimono) souhaite que le prochain dialogue ne ressemble pas aux anciens. Et pour cela, dira-t-il, il faut une véritable volonté politique pour l’application des accords.

Sadjo Bah