Diari (Labé) : un dealer arrêté avec 4 kg de chanvre indien et plusieurs plaquettes de valium

Dans la soirée du mercredi 11 août 2021, c’est un dealer, détenteur de quatre kg de chanvre indien et plusieurs plaquettes de valium, en état d’ébriété, qui a été arrêté dans le district de Koula-Mawdai, sous-préfecture de Diari, préfecture de Labé, par les agents de la garde communale. Selon le premier magistrat de cette juridiction, qui a instruit l’arrestation du jeune taxi-motard de profession, ce dernier était en train de proférer des injures à l’endroit des femmes de ce village.

« C’est hier aux environs de 18 h 30, que des citoyens de Koula-Mawdai m’ont appelé pour m’informer qu’un jeune en état d’ébriété était en train de proférer des injures à l’endroit des certaines femmes de cette localité. Donc je les instruits de l’arrêter jusqu’à l’arrivée des gardes communaux. Dès leur arrivée, les gardes communaux ont trouvé dans son sac à dos 4 kg de chanvre indien et des plaquettes de valium, des paires de ciseaux. Aussitôt arrêté, les agents de la garde communale l’ont envoyé à Diari-Centre pour l’écrouer. Quelques instants après, certains jeunes de Diari ont pris d’assaut les locaux de la garde communale qu’ils ont saccagés, ils l’ont fait sortir par la fenêtre. Pendant ce temps, j’avais déjà informé le commissaire central de police, mais à leur arrivée le dealer avait déjà pris la fuite. Heureusement, la drogue, elle, était dans un endroit bien sécurisé. Aux environs de 23 h, nous avons arrêté deux présumés complices qui ont facilité l’évasion du dealer, les agents de la police sont rentrés avec eux à Labé, plus la drogue saisie », explique Elhadj Mamadou Koula Diallo.

Conscient de la gravité de son acte, le jeune dealer s’est finalement rendu le jeudi matin aux autorités.

« Aujourd’hui, dans la matinée, le petit est allé se présenter et a reconnu les faits, et qu’il se met à la disposition de la justice. Dans la foulée, il a été envoyé au commissariat central. Donc, la procédure a commencé. Maintenant, sa moto puisque c’est un taxi-motard à Labé-Centre, son gilet, sa plaque, les ciseaux, plus les deux sortes de drogue sont au commissariat central de Labé. Le jeune dealer se nomme Amadou Thierno Diallo, originaire du secteur Dantari, dans Diari-centre », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

