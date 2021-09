Diaspora : véritable soutien socio-politique

Le développement et l’émergence socio-économique d’un pays dépendent de la compétitivité de sa main d’œuvre interne et externe. Si la majorité de la population reste sur place pour travailler dans le pays, certains optent pour l’émigration dans le cadre des études, du travail, de la culture ou pour s’y installer. Mais ces bras valides apportent en retour à leur pays d’origine et à leurs familles, des ressources matérielles et financières inestimables.

Bien qu’il soit difficile d’avoir des statistiques fiables sur les montants précis que les Guinéens de l’étranger investissent en Guinée, si l’on juge par le nombre d’infrastructures, de petites et moyennes entreprises et de familles qu’ils financent au pays, il n’en demeure pas moins que ces investissements sont importants. Le commerce est l’un des secteurs dans lequel certains membres de la diaspora investissent plus.

« Toutes ces voitures que vous voyez ici chez moi, sont envoyées par mon petit frère qui vit à Bruxelles. Avant, il envoyait seulement sous commande de ses amis, mais ensuite nous avons compris qu’il y avait beaucoup de bénéfice dedans si nous importions beaucoup. Le prix d’aucune de ces voitures n’est moins de 25 millions car elles sont garanties. » nous témoigne Marcus Kerfalla Lamah sise à Sonfonia centre.

Mamadou Diallo vendeur d’électro-ménagers à la T6 nous confie leur ambition future de faire de leur magasin une entreprise d’importation.

« Vous voyez, à part ces électro-ménagers nous avons des matelas et des écrans Bruxelles. Nous avons 5 grand magasins de ça ici à Conakry et tout ça c’est le petit frère de mon Papa qui vit en Hollande qui nous envoie pour les commercialiser. Nous sommes en train de réfléchir à comment en faire une entreprise d’importation d’électro-ménagers et de plusieurs autres articles. »

Tout autant que le commerce, le secteur de l’immobilier reste convoité par plusieurs diasporas non seulement pour construire de beaux bâtiments familiaux mais aussi ceux à mettre en location. Sékouba Diaby, Directeur technique du Bureau d’études New engineering of Guinea (NEG) au micro de nos frères de Guinée Eco affirme que près de 60% des clients de son entreprise vivent à l’étranger, principalement en Angola, aux Etats-Unis d’Amérique et en France. Selon lui, ceux qui sont récemment partis commencent souvent par construire des maisons d’habitation dans leurs régions d’origine à l’intérieur du pays avant de penser à la capitale. Les anciens eux, se font construire des villas ou des duplex dans les quartiers de Conakry. Et ceux qui ont des parcelles aux abords des grand-routes de la capitale optent pour des bâtiments à étage.

Le gain de revenu économique ne régit pas seulement les investissements des Guinéens de l’étranger, l’aide apportée à leurs familles respectives est tout autant considérable. Ces transferts de fonds échappent parfois au contrôle des structures étatiques à cause de la multiplicité des entreprises de transfert. Néanmoins, par ces points de réceptions sont reçus plusieurs milliers de francs guinéens par jour.

« Je gère ce centre depuis 3 ans maintenant et chaque jour que Dieu fait, de nombreuses personnes viennent ici retirer l’argent envoyé par leurs parents vivant en extérieur. Parfois le retrait peut atteindre 30, 50, 70 millions ou même plus par jour. Vous-même vous voyez le nombre de personnes qui rentrent et sortent et en plus l’argent vient de plusieurs pays dont certains ont une devise de monnaie plus forte que la nôtre » nous confie Ousénatou Baldé gérante d’un centre de wely wely transfert qui offre plusieurs services de transfert dont Ria, Orange money, money gram, western Union.

N’ma Saran, ménagère elle est venue faire le retrait de 7.500.000fg « je suis là pour retirer 7500000fg, c’est mon beau-frère qui nous envoie du Nigéria. Il travail là-bas et c’est lui qui prend à peu près en charge toute la grande famille ici. Cette somme c’est pour acheter de la nourriture pour l’hivernage et payer les frais de cours de vacances des enfants, vraiment il nous aide beaucoup », confie la jeune dame.

Tout le monde est servi au besoin : « Effectivement j’ai des parents là-bas en tout cas ils nous aident beaucoup, surtout à la fin du mois ils nous aident à avoir des sacs de riz, les appareils électro-ménagers en tout cas on bénéficie beaucoup. Le frère de mon mari qui est là-bas m’a proposé d’amener mon premier fils et cela me tient à cœur comme tout parent » nous témoigne Madame Sall Raguita enseignante au groupe scolaire Fatoumata Camara.

Sa collègue madame Mariama Baîlo Keita se rejouit de l’aide de son frère vivant en France « j’ai mon frère qui est en France, vraiment il nous aide beaucoup parce qu’à la fin du mois il nous amène de l’argent. Quand les enfants tombent malade, il envoie aussi de l’argent pour qu’on puisse les envoyer à l’hôpital, même pour la fête il nous envoie aussi de l’argent pour qu’on puisse acheter les trucs pour les enfants. »

Pour ne citer que ces quelques exemples, plusieurs autres investissements de la diaspora se font de façon formelle et informelle dans le pays à longueur de journée. La diaspora guinéenne est aujourd’hui l’un des acteurs clés du développement socio-économique et culturel du pays.

Même si la Guinée n’a pas une politique d’engagement de la diaspora à nos jours, cependant, le pays travaille à l’élaboration d’une politique nationale de migration, avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Néanmoins, des avancées sont réalisées dans le cadre de la participation de la diaspora au développement grâce aux partenariats public/privée. L’organisation du Forum de la diaspora guinéenne à Conakry les 24 et 25 janvier 2018 par le Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger (MAEGE) en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) et avec le soutien technique et financier de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en est une illustration. L’objectif de ce forum était de promouvoir l’investissement des guinéens de l’étranger et accroître leurs contributions au développement socioéconomique du pays.

Ainsi que la création du site internet http://diasporaguinee.gov.gn/ dédié à la diaspora guinéenne par le Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger (MAEGE) avec le soutien du fonds de l’OIM pour le développement (OIM development Fund) et de la coopération Belge au Développement le 22 février 2019 à Conakry.

La Banque Islamique de Guinée a lancé BIG-DIASPORA, une plateforme au service de la Diaspora Guinéenne pour investir en toute sécurité ou faire le choix de retour au pays. Source :https://www.ta-holding.com/fr/intl/guinee/la-banque-islamique-de-guinee-lance-big-diaspora-une-plateforme-au-service-de-la

Cependant, les guinéens de l’étranger n’attendent pas cette politique ou toutes ces procédures pour investir dans le pays.

Appolinaire Souwla THEA