Didi (Siguiri) : le sous-préfet en tournée dans les districts pour faire passer un message de paix

Dans le cadre d’une prise de contact avec les communautés relevant de sa juridiction, le sous-préfet de Didi a rendu visite à la population du district de Kouroulamini Makono, le vendredi 26 novembre 2021. Très heureux de la qualité de l’accueil qui lui a été réservé, le premier magistrat de Didi s’est exprimé en ces termes: « aujourd’hui, la joie me dépasse à plus d’un titre. Mais ce que je vais vous dire, soyez unis, main dans la main, dans la concorde sociale. J’ai constaté beaucoup de choses mais après cette tournée je ferai un rapport détaillé qui va me permettre d’informer la hiérarchie. Ensemble, nous allons voir ce qu’il y a lieu de faire. Nous comptons entièrement sur vous », a-t-il précisé.

Poursuivant, la première autorité de la sous-préfecture de Didi a invité ses citoyens à vivre en harmonie pour un développement durable.

Comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les districts de sa juridiction, est aujourd’hui la préoccupation majeure du sous-préfet de Didi. C’est la raison pour laquelle, d’autres visites sont prévues très prochainement pour toucher du doigt les réalités qui empêchent ces citoyens de bien vivre surtout quand on sait que cette localité de Kouroulamini DiDi vient d’être érigée en sous-préfecture, une zone où l’on pratique l’orpaillage mais qui manque d’infrastructures routières.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601