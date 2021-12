Didier Six accuse Kaba Diawara de trahison : « c’est lui qui m’a glissé la peau de banane »

Kaba Diawara a paraphé un contrat de trois mois avec le comité de normalisation (CoNor) et le ministère des sports et de la jeunesse pour conduire le Syli national à la Coupe d’Afrique des nations Cameroun, faisant de lui, le sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne en remplacement de Didier Six. Le français n’a pas tardé à réagir après la signature du contrat de son désormais successeur sur le site sportif guinéen Conakrysports.

Didier Six dit se sentir trahi par son ex-adjoint : « à la limite, je me sens trahi. Kaba Diawara ne m’a pas appelé sur son voyage sur Conakry. Je pense qu’on a mis tout en place comme un secret d’État. On ne s’est vu qu’une seule fois après les éliminatoires. Il m’a trouvé au bureau de M. Souaré [ancien président de la Fédération guinéenne de football) quand on m’a demandé le bilan sur nos deux premiers matches des éliminatoires du mondial. Vu que nous étions éliminés de cette compétition, j’ai proposé que les deux derniers matches servent de test pour la préparation de la CAN 2021. Je ne suis pas surpris. Il a une fois eu le courage de mettre le micro de Canal+ sur le banc de l’équipe nationale à Bamako pour une émission sans me demander l’autorisation encore moins à la fédération. Mais j’ai voulu gérer la situation pour défendre mon staff. C’est lui qui m’a glissé la peau de banane », a réagi Didier Six chez nos confrères de Conakrysports.

Le Français se sent toujours le sélectionneur du Syli national parce que selon lui, il n’a reçu aucune notification sur sa mise à l’écart. Il admet qu’il y a cinq signatures qui le lient à la fédération et au gouvernement.

Par ailleurs, Didier Six dit avoir subi un préjudice moral et compte prendre des décisions plus tard.

Sadjo Bah