Didier Six : “ce nul constitue une déception pour nous. On se concentre sur le match contre le Maroc”

Le Syli national de Guinée jouait ce mercredi, 1er Septembre à Nouakchott face à son voisin de la Guinée-Bissau. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la coupe du monde, Qatar 2022. Un match qui se soldera sur le score d’un but partout.

A l’issue de cette rencontre, le coach Didier Six et son capitaine Naby Keita ont parlé à la presse.

“Nous ne sommes pas satisfaits du résultat nul, mais nous repartons quand même avec 1 point. Il faut prendre la Guinée-Bissau au sérieux, parce que c’est possible que les autres perdent aussi des points face à cette équipe », a affirmé Didier Six. Et d’ajouter : “ce nul constitue une déception pour nous. Nous prenons le but sur une erreur défensive, au mauvais moment. Cela a donné une adrénaline positive à la Guinée-Bissau. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le match contre le Maroc “.

S’agissant du choix du gardien de but, Didier Six a laissé entendre qu’il a préféré aligner Aly Keita, qui a plus d’expérience que lgardien du Horoya, Moussa Camara.

Pour le capitaine Naby Keita, il n’ y a pas d’excuse pour justifier ce résultat nul décevant.

“C’est une déception pour nous par rapport au résultat, même si nous avons joué à l’extérieur. Nous allons nous concentrer désormais sur le match contre le Maroc. Nous ferons tout pour gagner cette rencontre, pour bien nous positionner pour la suite des éliminatoires.”

Kalidou Diallo