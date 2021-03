Diecké : des planteurs dénoncent le non respect des engagements pris par la SOGUIPAH et comptent se faire entendre

Rien ne va plus entre les planteurs d’hévéa et la SOGUIPAH, dans la sous préfecture de Diecké, préfecture de Yomou, au sud du pays. Ces derniers dénoncent le non respect du récent accord par société pour le paiement de leurs arriérés qui s’élèvent à des certaines de millions depuis maintenant plusieurs mois.

C’est le porte-parole des planteurs qui a joint au téléphone notre rédaction pour donner l’information.

« Tout récemment, on est tombé d’accord avec la société de nous payer notre argent qui n’a que trop durer. On s’était convenu le 15 de ce mois. Mais voilà que nous n’avons rien reçu. La société nous a fait trop souffrir à cause de notre argent. Pourtant t tous les jours, les marchandises au sortent. Il faut qu’ils (responsables de la société) payent notre argent maintenant. On interpelle à nouveau le chef de l’Etat afin de s’impliquer dans cette affaire. Depuis que cette équipe est là, notre souffrance a augmenté. Si rien n’est fait, nous allons entamer des manifestations pacifiques le mardi prochain », menace Sékou Kourouma, porte-parole des paysans planteurs d’hévéa.

La nomination de l’actuel Directeur général, Michel Bemy à la tête de cette unité industrielle en remplacement de Mariame camara avait pourtant suscité beaucoup d’espoir auprès des paysans. Mais depuis plusieurs mois déjà, l’étau se resserre autour de Michel Bemy et son équipe quant à la satisfaction des paysans.

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

